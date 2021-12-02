BCT銀聯：近月提取MPF申請個案見回落

積金易(eMPF)平台的籌備工作正如火如荼，平台建設預計最快於明年底前完成，而13個受託人分批過渡後，有望於2025年上半年全面運作。目標是投入運作後5年內，平台的參與者佔市場9成，BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，這算是一個進取的目標。

積金易平台可望幫助僱主快速進行電子供款，僱員亦可「一眼睇晒」手頭上的強積金戶口，但銷售、基金選擇及行政等工作，仍由保薦人及受託人處理。劉嘉時表示，在數碼化過渡中，各受託人存儲資料方式不同，並涉及數據保安等問題，要統一基準需要時間磨合，但相信進展順利。

對於移民潮的影響，BCT銀聯今年第2季接收到的提取MPF申請個案按季升40%，第3季則與次季相苦，惟10至11月已見回落。

而今年首10個月，參與可扣稅自願性供款的客戶人數，較去年同期增3成，金額更增35%，副行政總裁李德麟笑言，在臨近稅季趨勢更為顯著，不過除了因為供款可以扣稅之外，過去一年投資表現良好、賺約一成有關。

另外，李氏稱，觀乎美股過去10年的升勢，加上中港股市近期屢受監管政策收緊所影響，投資者相對有戒心，資金尋找其他機會，美股或會受惠。他亦留意到近來年輕人轉投美股，因此增設美股基金，追蹤標普500指數及納斯達克100指數。他解釋，組合內有科技股為主的納指，在通脹環境下，可以有一定避險作用。