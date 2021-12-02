摩通：Omicron能拯救債息曲線　建議布局大宗商品

Omicron新冠變種病毒危害未明，不過大行摩根大通卻認為，這可能利好風險市場，投資者應趁此機會對重新開放和大宗商品交易進行布局。

據統計周三(1日)是過去一年中美股波動最劇烈的交易日之一，美股標指全天波幅觸及了3月以來最高水平。而若算上周二的大跌，該指數已錄得了自2020年10月以來最大的兩日跌幅。

摩根大通策略師馬Marko Kolanovic與Bram Kaplan在一份報告中寫道，雖然Omicron可能更具傳染性，但早期的報告表明，它可能不那麼致命，這符合歷史上觀察到的病毒進化模式。他們指出，這最終可能會對風險市場構成利好，因為這可能標誌新冠病毒大流行結束在望。

該行更指出，Omicron可能會成為一種催化劑，使美國債息曲線變陡，而不是變平，市場從成長股向價值股輪動，疫情和封鎖受益股遭拋售，以及重新開放題材反彈。

策略師們的根據是，一種不那麼嚴重、傳染性更強的病毒會迅速將更嚴重的變體擠出局，這符合歷史模式，Omicron或成為一種催化劑，將一場致命的大流行轉變為更類似於季節性流感的疾病。

面對來勢洶洶的Omicron，衞生官員表示，可能需要幾洲時間才能對該新病毒做出判斷。但早期迹象表明，Omicron不太可能引發重症。澳洲聯邦首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，沒有迹象表明這種病毒比其它毒株更致命。