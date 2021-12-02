11月各類工商舖物業交投量回暖　商廈升幅逾23%最大

本港經濟走勢保持穩定，有代理報告指，11月份各類工商舖物業買賣註冊量都上升，當中以商廈交投升幅最大，按月上升約23.5%。而期間商舖成交金額則飆升約52.9%。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工商舖物業註冊量(主要反映10月份市況)錄517宗，按月上升約7.3%，註冊金額則約78.21億元，按月微跌約2.2%。

各類工商舖物業註冊成交量都上升，其中升幅最理想的商廈錄105宗，而舖位及工廈交投量亦分別按月上升約8.7%及1.5%，最新錄得137與275宗。

不過上月除商舖外，其他兩類物業的成交金額都向下。當中商舖買賣註冊金額約35.52億元，按月大升，而商廈成交金額約16.83億元，較10月挫約43.7%。至於工廈交投涉及金額約25.85億元，按月微跌約3.7%。

該報告又指，按成交金額劃分，11月份工商舖註冊量最多的為500萬元或以下物業，共錄262宗。而成交量升幅最大為逾1億元的物業，按月躍升約1.2倍，上月共錄13宗該類成交，當中3宗為工廈物業註冊，商廈物業及舖位物業各佔5宗，當中舖位成交更涉資超過15億元。至於逾5,000萬至1億元物業的註冊宗數跌幅最大，按月下跌約48.1%，共錄得14宗登記。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，中港恢復部分通關的進度有進展，本地民生消費亦保持穩定，民生區舖位的投資氣氛暢旺，而近日多個寫字樓新盤亦為該類物業的投資市場帶來支持，反映不少投資者對本港零售及寫字樓前景仍然持正面態度。他預計，後市交投量會繼續徘徊在約500宗水平，若中港通關落實，將為工商舖後市成交量帶來支持。