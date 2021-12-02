盛寶「10大驚奇」︰美通脹或失控　國會選舉釀憲政危機

全球通脹持續高企、地緣政治風險日增，變種變毒引發市場隨時崩潰，盛寶銀行按每年傳統發布了最新《2022年十大驚世預測》，列舉了各項被市場低估的風險事件。該行預測，經歷過總統大選爭議的美國，於明年11月進行國會中期選舉，或觸發憲政危機，繼而動搖市場對美元的信心，激起全球金融動盪！

【1.美國中期選舉引發憲政危機】

盛寶銀行估計，兩黨將為參議院及眾議院選舉結果爭執不下，繼而引發僵持局面，最終導致第118屆國會無法如期履行職務。

若此預測成真，作為世界最大儲備貨幣的發行國、世界第一經濟體的美國遭遇如此危機，勢將令美元匯價暴跌、美元資產大幅波動，國債遭拋售而孳息率飆升。

盛寶銀行首席投資官Steen Jakobson提到，目前全球的文化分歧相當嚴重，這種對立現象不僅存在於貧富之間，也存在於不同年齡層、教育程度高與低的階層、男性與女性、自由市場與政府干預、化石燃料與綠色能源等各個領域。他相信，飽受不平等困擾的社會和經濟，最終會引發革命。

【2. 通脹癲見15%以上 聯儲失公信力】

聯儲局主席鮑威爾近日向市場發出「鷹」派訊息，擬加快「收水」步伐，當局發表的經濟調查《褐皮書》亦顯示，通脹壓力正在上升。盛寶銀行大膽估計，明年美國的通脹可能會在薪酬與物價互相推動下出現「螺旋式上升」。該行預期，美國勞動力市場會出現一些永久空缺，人手不足將導致工資水平進一步上揚。工人因有更多選擇，加上維權意識增強，會愈來愈挑剔。到第四季，收入較低的群體工資及整體通脹恐達15%，聯儲局亦會因貨幣政策失誤而失去公信力。

雖然外界對通脹的擔憂正不斷升溫，但鮑威爾出席國會聽證會時仍表示，將使用政策工具以確保通脹不會根深柢固。對於近日美股波動，他稱縮減買債不一定會對市場造成破壞。

【3. 取替化石燃料的計劃遭遇考驗】

全球邁向新能源轉型已是大勢所趨，惟盛寶銀行認為，綠色能源轉型之路短期內困難重重，甚至可能「開倒車」。該行估計，各國政策制定者將支持化石燃料投資，以對抗通脹和社會動盪的風險，同時重新思考通往低碳未來的路徑。隨着整個能源行業「重獲新生」，預期明年個別歐洲石油及汽油相關的交易所買賣基金(ETF)會飆升50%。

【4. 新高超音速技術推動太空競賽和新冷戰】

地緣政治風險日增加，一些國家最新的高超音速導彈試驗，正在加劇全球的不安全感，因這項技術使傳統軍備硬件變得過時，改變了遊戲規則。明年各國主要料將展開一場大規模的高超音速軍備競賽，因沒有國家希望在這方面落後於人。

因此，美國雷神公司(Raytheon)等具有太空設備交付能力的超音速技術的公司將獲得巨額資金；而在軍事硬件如飛機和造船等領域的「昂貴的傳統硬件」公司股則表現不佳。

【5. Facebook無法繼續吸引年輕用戶】

隨着人們愈來愈重視個人私隱，年輕一代可能放棄Facebook社交平台，以抗議該平台利用個人訊息以牟取利益的行為；而Facebook的母公司Meta則試圖用「元宇宙(Metaverse)」重新吸引用戶，但該此舉預計會以失敗告終。這也意味着Meta將陷入困境，其股價將跑輸大市，甚至可能要把其不同業務板塊作為獨立實體分拆出來。

【6. 歐盟籌組「超級基金」 搞好氣候能源國防】

歐盟為了抵禦民粹主義興起，履行應對氣候變化的承諾，並在美國安全保護傘退卻的情況下捍衞邊防，料會推出達3萬億美元（約23萬億港元）的「超級基金」，由養老金而非新稅收提供資金。這意味歐洲債券孳息率將趨於一致，導致德國債券表現不佳；歐盟的國防、建築和新能源公司股價表現將會向好。

【7. 女性投資者團體透過社交平台聯合 為企業父權制帶來挑戰】

受今年初散戶網民群起買入GameStop的「挾淡倉」事件啟發，女性投資者將組織起來，對性別平等意識薄弱的公司發起攻擊，導致目標公司的股價大幅波動。隨着市場的廣泛關注，這一運動取得了成果，使得各公司爭先恐後地改變其運作方式，標誌着市場性別平等復興的開始。

【8. Spotify受到基於NFT的數碼版權平台的挑戰】

在現時的音樂串流媒體行業營運模式下，唱片公司和串流平台獲得了75至95%的行業收入，創作者只能收到一小部分。而基於區塊鏈技術的NFT崛起，將幫助音樂工作者在行業收入中拿到「公平的份額」。投資者認識到Spotify的前景黯淡，其股價在明年下跌33%。

【9. 醫學突破延長平均預期壽命25年】

盛寶銀行預測，明年生物醫學現重大突破，有望將平均預期壽命延長多達25年，這有機會引發史無前例的環境和財政危機。

【10. 印度作為無投票權成員加入海灣合作委員會】

全球地緣政治聯盟將進入劇變階段。若此預測成真，明年初印度股市或與其他市場一起調整，但會從年中低點之後開始表現回勇。