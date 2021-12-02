變種病毒肆虐全球供應鏈大劑　Apple冀美撤銷對華關稅　

全球各地陸續出現Omicron變種病毒的首宗確診個案，令本已瀕臨崩潰的運輸業雪上加霜，供應鏈斷裂問題惡化。專家認為，疫情隱憂可能趨使中國、東南亞等主要出口國加強封鎖，供應鏈再受衝擊的後果是通脹難以降溫。面對重重壓力，作為世界科技王者之一的蘋果公司（Apple Inc.）率先「投降」，指iPhone 13需要減產，同時希望美國為大局着想撤銷部分產品的對華關稅，預示危機極之嚴重！

著名研究機構Kearney稱，由於香港已出現病例，接下來內地政府的應對至關重要，可能會加倍實施「清零」政策，包括城市大規模封鎖、強制隔離，以及港口嚴格檢查。一旦中國擴大管制，不僅運輸受限，更會看到更多零件短缺，使電子、汽車和消費品的積壓訂單擴大。

事實上，專家的憂慮亦不無道理，因全球最繁忙的10個港口之中，中國佔了7個，上海更排名第一、寧波舟山第3位、深圳排第4位，香港則為第8位。牛津經濟研究院表示，今年全球只有不到一半的貨輪準時到港，運輸延後使交貨時間增加至一周以上，相比2018年和2019年僅約4天，如今Omicron的出現凸顯供應鏈危機尚未結束，恐令明年亞洲國內生產總值（GDP）下降1.6個百分點。

正因供應鏈遲遲未能復原，令Apple無法取得足夠的零件生產，故已把今年iPhone 13的生產目標下調至8,000萬部，較原先目標少了多達1,000萬部。消息透露，公司原希望隨着明年短缺情況改善，產量可以追上，如今卻要通知合作廠商，訂單或不會履行。誠然，晶片短缺和交貨延誤讓不少消費者大感挫折，寧願跳過iPhone 13，等明年新機發布再換機。iPhone作為Apple的旗艦產品，在上一財年佔總收入3,658億美元的約一半，可想而知減產影響之大。

除iPhone受累供應斷鏈外，Apple也要面對生產成本上漲的問題，故表明希望美國不要再打貿易戰！據美國貿易代表署官網顯示，該公司已提出8項意見，支持暫時豁免旗下產品Apple Watch及Mac Pro的零件關稅。報道指出，儘管公司已努力分散生產基地，但仍有絕大部分產品組裝是在中國完成。目前美國對從中國進口的Apple Watch徵收7.5%關稅，Mac Pro零件高達25%，iPhone則未被徵收。

困局至此，德國西門子（Siemens）與丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）皆表示，供應鏈混亂恐怕會持續到明年中。馬士基更因生意異常地好，宣布向約8萬名員工發花紅，每人可領到1,000美元（約7,800港元）。作為聯儲局第3號人物的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）則警告，Omicron變種病毒可能會使供應鏈問題拖得更久，從而刺激通脹，建議當局討論「收水時」須考慮這點。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，環球供應鏈在去年已見混亂，今年進一步惡化，特別是變種病毒的出現，令日本、部分歐洲地方再次封城。業界面對的困難和挑戰愈來愈大，看不到明年會找到有效的解決方法。他以海運運費為例，出口到歐洲和東南亞市場，現時運費已較去年疫情爆發前累升逾10倍，出口到美國亦升5至6倍，相當驚人。有些情況下，運費甚至較貨物價格更貴。更甚的是貨運已失去了可靠性和穩定性，當廠商訂了原材料，但發現未能準時到達，生產未能順利在限期前完成，為免因完成不了客戶訂單而造成損失，只好一開始就下調可以接的訂單數目，就像一些公司先下調產量目標。

香港經貿商會會長李秀恒表示，進口商在買貨和落訂單時開始見審慎，畢竟變種病毒來勢洶洶，未知對零售消費帶來多大影響。