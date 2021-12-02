落後大市！珀麗灣11月成交量及呎價均錄跌幅

儘管樓市整體買賣氣氛回暖，但仍有個別屋苑市況落後，其中馬灣珀麗灣11月份價量齊跌，全月錄12宗成交按月減少14%，平均實用呎價亦跌約2%至約12,910元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施長達稱，北角富澤花園富達閣低層H室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，減價170萬元，以998萬元易手，呎價約15,354元。原業主早於1984年以48.5萬元買入單位，持貨37年帳面獲利949.5萬元，升值超過19倍。

●利嘉閣陳家豪表示，鰂魚涌南豐新邨8座低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，近日以633萬元成交，呎價約16,189元。原業主於2012年7月以約402.8萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約230.2萬元，升值約57%。屋苑現有約90個放盤，最低入場價由650萬元起。

●美聯賴龍軍表示，大潭陽明山莊9座低層57室單位，實用面積約2,157方呎，三房連雙套房間隔，屬罕有租務放盤，獲同區客垂青，成交月租約9.7萬元，呎租約45元。

●世紀21北山嚴智贇指出，北角和富中心3座低層A室，實用面積約1,031方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,982萬元承接，呎價約19,224元。原業主早於1995年7月以575萬元購入上址自住，持貨26年帳面獲利1,407萬元，單位升值2.4倍。

●中原張偉光表示，跑馬地崇德大廈高層A室，實用面積約1,260方呎，三房間隔，以約1,930萬元易手，呎價約15,317元。

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九龍區

●中原程智聰表示，長沙灣The Campton租賃成交向好，上月全月錄約15宗成交，平均實用呎租約42元，項目中層J室，實用面積約539方呎，兩房間隔，成交月租2萬元，呎租約37.1元。業主於去年6月以889.2萬元一手買入單位，現享2.7厘租金回報。

●中原黃家全稱，奧運站君滙港5座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，以1,085萬元成交，呎價約22,510元。原業主於2007年4月以348萬元購入上址，持貨14年帳面獲利737萬元，升值逾2.1倍。

●香港置業王英傑表示，荔枝角美孚新邨8期百老匯街94號低層D室，向西望內園景，三房間隔，實用面積約907方呎，單位以約1,400萬元放盤，約5個月後獲區內客接洽，減價約196.2萬元，以約1,203.8萬元成交，呎價約13,272元。

●美聯黃家樂指出，土瓜灣傲雲峰6座高層C室，實用面積約539方呎，兩房間隔，原叫價1,080萬元，減價20萬元，以1,060萬元成交，減幅約1.9%，呎價約19,666元。

●美聯蕭偉祥表示，九龍塘又一居29座頂層三房戶，實用面積約566方呎，天台面積約516方呎，成交價約1,188萬元，呎價約20,989元。原業主於2003年11月斥資308萬元購入單位，現轉手帳面大幅獲利約880萬元，升值逾2.8倍。

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新界區

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣11月份價量齊跌，全月錄12宗成交，平均實用呎價約12,910元，按月下跌約14%及2%。屋苑29座中層H室，實用面積約476方呎，兩房間隔，附設露台，享泳池及海景，叫價650萬元，放盤約半年減價20萬元，以630萬元沽出，呎價約13,235元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約840萬元，議價後以820萬元易手，呎價約17,012元，屬近日高價個案。單位2014年購入價467萬元，至今升值約75.6%。

●中原呂學維稱，粉嶺帝庭軒11月錄約2宗成交，屋苑7座中層D室，實用面積約420方呎，兩房間隔，以623萬元獲承接，呎價約14,833元。原業主於2003年以149萬元入市，持貨約18年帳面獲利474萬元，升值約3.18倍。

●中原唐啟樂表示，東涌區租賃市場靠穩，11月錄逾120宗租賃成交，其中東堤灣畔6座低層A室，實用面積約772方呎，三房連套房間隔，享開揚山景，每月叫租2.2萬元，議價後以2.15萬元租出，呎租約27.8元。

●利嘉閣黃慶揚指出，沙田第一城11座中低層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，新近以775萬元沽出，呎價約16,012元。現時屋苑放盤量有約200個，入場價由480萬元起。

●世紀21宇田劉碧珍表示，大埔新圍仔村單號村屋地下戶連花園，建築面積約700方呎，三房間隔，原開價750萬元，放盤4個半月累減82萬元，減幅10.9%，獲用家以668萬元承接，呎價約9,543元。