加速部署！港島區新盤獲批預售即上載樓書料將出擊
2021年12月02日 22:00
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新盤市況活躍，發展商加快推盤步伐。有港島區新盤在獲批預售後即上載樓書，料短期內出擊。至於另一九龍新盤亦公布加推單位，並涉及173伙。
●ONE CENTRAL PLACE獲批預售
信和置業(00083)與市區重建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE已獲發預售樓花同意書，剛剛上載樓書。據樓書資料顯示，項目採單幢式設計，樓高34層，共設有121伙，實用面積由383至1,028方呎，當中116伙為標準單位，主打一房及兩房，另設5伙特色戶。項目關鍵日期為2024年5月31日。
●維港1號加推173伙 折實平均呎價約25,515元
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，今日(2日)公布第6號價單，共涉173伙，折實平均呎價約25,515元，涵蓋了一房、兩房及三房間隔，入場費為753萬元。
該批單位實用面積由348方呎至656方呎，扣除13.5%的折扣價惠後，折實售價由753萬元起，折實實用呎價21,638元至27,834元。此外，項目至今累售514伙，佔全盤1,059伙約49%。
●嘉匯頂層複式戶7,340萬沽
新盤市場續錄大額成交，據一手住宅銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯今日(2日)沽出1伙頂層複式戶。該單位為第8座37及38樓A室，實用面積1,835方呎，連470方呎平台，採四房間隔，內置樓梯連接上下層，最新連同3個車位，以7,340萬元成交，實用呎價40,000元。
●星凱‧堤岸開放式戶605.2萬沽
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今日(2日)錄得一宗新成交。單位為2座12樓H室，實用面積259方呎，屬開放式間隔，成交價為605.2萬元，呎價約23,367元。
●KENNEDY 38現首宗交易告吹
新鴻基地產(00016)等發展的堅尼地城KENNEDY 38，錄得首宗取消交易個案。單位為16樓E室，實用面積264方呎，原本於上月20日以750.26萬元成交，當時呎價約28,419元，目前交易已吹告，預料買家遭發展商沒收5%、約38萬元訂金。
●柏傲莊III 新增3宗交易終止 類計105宗同類個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III自公布拆卸重建後，再新增3宗終止買賣合約個案，累計有105宗同類個案。根據成交紀錄冊資料，該盤的8B座21樓A室，分別於6月5日及11日，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，成交金額1,676.9萬元，惟有關交易已於今日(2日)終止。
另外2宗新增個案，單位分別為8A座39樓F室及8B座25樓B室，早前的成交金額分別為1,031.2萬元及1,134.1萬元。