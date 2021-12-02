加速部署！港島區新盤獲批預售即上載樓書料將出擊

新盤市況活躍，發展商加快推盤步伐。有港島區新盤在獲批預售後即上載樓書，料短期內出擊。至於另一九龍新盤亦公布加推單位，並涉及173伙。

●ONE CENTRAL PLACE獲批預售

●維港1號加推173伙 折實平均呎價約25,515元

該批單位實用面積由348方呎至656方呎，扣除13.5%的折扣價惠後，折實售價由753萬元起，折實實用呎價21,638元至27,834元。此外，項目至今累售514伙，佔全盤1,059伙約49%。

●嘉匯頂層複式戶7,340萬沽

●星凱‧堤岸開放式戶605.2萬沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今日(2日)錄得一宗新成交。單位為2座12樓H室，實用面積259方呎，屬開放式間隔，成交價為605.2萬元，呎價約23,367元。

●KENNEDY 38現首宗交易告吹

●柏傲莊III 新增3宗交易終止 類計105宗同類個案

另外2宗新增個案，單位分別為8A座39樓F室及8B座25樓B室，早前的成交金額分別為1,031.2萬元及1,134.1萬元。