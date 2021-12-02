美股全線向上　Snowflake升13%

即使美國加州發現首宗Omicron確診個案，但眾議院達成協議，將債務上限的日期推遲到明年2月18日，有望避過聯邦政府停擺。美股早段向好，道指升489點，至34,511點；標指升49點，至4,562點；以科技股為主的納指漲117點，至15,371點。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,772點，升32點，低水17點。

美國上周首次申領失業救濟人數增加2.8萬至22.2萬，前周止持續申領人數則減少10.7萬至195.6萬，兩項數字均少過預期。

摩根大通認為，Omicron的出現曾掀起一輪拋售，惟現時或是吸納的好時機。雖然新變種病毒傳播力可能更強，但目前數據顯示其致命率較低。從傳染病史發展推測，Omicron或使新冠肺炎演變成類似季節性感冒的傳染病，最終終止這場維持近兩年的疫情，將對經濟重啟相關板塊及商品有利。

另外，總部位於新加坡的召車及外賣平台Grab在納斯達克交易所上市，股價首掛升20.7%。Grab早前與特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Growth Corp合併，有望成為全球最大的SPAC上市案，也是東南亞企業在美國上市的最大一筆交易。

通用汽車(GM)上調今年全年稅前盈利預測至140億美元(約1,092億港元)。財務總監雅各布森表示，公司銷售持續強勁，足以減輕晶片短缺拖低產量的影響，又謂晶片短缺仍為公司帶來挑戰，庫存到明年也未必能夠昔日正常水平，但情況已轉趨穩定；目前汽車售價折扣輕微，有助北美地區毛利率高於10%。GM股價升2.34%。

Twitter始創人杜斯卸任行政總裁後投入流動支付公司Square的業務，宣布Square將改名為「Block」，下周五(10日)生效，公司將致力拓展區塊鏈等新科技的業務，但會維持「SQ」的股份代號。Square股價跌2.74%。

獲「股神」巴菲特投資的雲服務公司Snowflake公布截至10月底止第三財季業績，期內收入按年增長1.09倍至3.34億美元，勝預期；虧損收窄至1.54億美元；經調整後每股虧損51美仙。另外，公司錄淨現金流946.8美元，按年由負轉正。Snowflake股價升13.4%至352.69美元。