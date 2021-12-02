美科企發信加速立法撐半導體　Intel帶頭內鬥

美國銳意發展本土半導體產業，可惜雷聲大雨點小！外美報道，由59位產業企業代表發布公開信以表達支持美國半導體研究設計與製造，並盼望美國國會迅速採取行動制定加強版《促進美國製半導體(FABS)》法案。

公開信的署名代表包含蘋果執行長庫克、AMD執行長蘇姿丰、ASML執行長韋尼克、英特爾執行長蓋爾辛格、台積電董事長劉德音以及三星電子總裁暨晶圓代工負責人崔世英以及英飛凌、思科、博通、福特汽車、NVIDIA、Google、高通等59家指標重量級全球企業。

美國半導體產業協會（SIA）總裁兼執行長紐佛(John Neuffer)指出，相關法案將為美國的半導體研究、設計和製造提供重要推力與就業機會，盼敦促美國國會在今年完成相關跨黨派的立法倡議。

不過英特爾行政總裁蓋爾辛格也乘勢向對手發難，他敦促美國應優先照顧本土的晶片企業，而不是先後宣布赴美建立尖端晶片製造廠的台積電和三星電子。

蓋爾辛格一直不掩飾擊敗台積電和三星的野心，尤其是現時晶片生產工藝最領先的前者，因此在最新公開場合中不客氣地說，「台灣不是一個穩定的地方」，更質問近日台海局勢「莫非也會讓你覺得更安心？」

就台積電和三星合共斥290億美元赴美設廠，他表示，這確實可以減輕一些地緣政治對科技供應鏈的風險，問題是現在美國準備一項涉資520億美元催谷美國本土半導體工業的法案，兩企可望受惠，可是「難道你想（兩企）在美國境內開發出來的知識產權和稅收統統回流亞洲嗎？」，那不如投資美國企業更有利，而且台灣和南韓一直扶持其半導體產業，所以華府也應該補貼美企，「我們的對手不是台積電和三星，而是台灣和南韓當局」。

不過，蓋爾辛格如此咬牙切齒，歸根究柢恐怕還是因為近年英特爾工藝裹足不前，主要客戶尤其是蘋果公司愈益採用自家設計找亞洲公司代工的晶片、或者AMD等同業找亞洲公司代工的晶片。