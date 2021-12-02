搶佔元宇宙商機　南韓挾5G優勢出擊

元宇宙一詞成為今年最新商機！南韓政府更正式將其列入剛公布的數碼新政的重點，以支持相關企業開發及研究相關技術。

目前，首爾的COEX展覽館亦推出元宇宙體驗館，供當地居民率先體驗元宇宙，客人戴上VR頭戴式裝置後可進入系統，在虛擬空間中模仿真實的課堂上課、並與其他師生互動，令體驗者提供一個元宇宙的初部構想。

另外，南韓業界亦將元宇宙用於轉播技術上，4DREPLAY與世界跆拳道總會(WT)、南韓跆拳道協會(KTA)合作，計劃明年初將該技術應用於實際比賽中，觀看現場轉播的觀眾不僅能360度選擇觀看角度，亦可自行回播，並能利用AI(人工智能)技術實時分析選手動作失誤、得分等。

元宇宙的主要概念是一個集體、且能互動的虛擬空間，為縮短虛擬空間與現實的距離，網絡速度成為一大關鍵。2019年4月，南韓率先實現5G網絡商用化，惟受限於5G網絡覆蓋率、相關應用裝置並不普及的狀況下，實際應用5G網絡優勢提供的服務並不多。

南韓政府亦於2019至2020年投入20多億韓圜(約1,326萬港元)發展5G相關技術，接下來便是進一步令南韓民眾報加對元宇宙等相關應用的認識與需求。

在南韓今年7月公布的《數碼新政2.0》計劃中，已將當前議題最熱的元宇宙列入包括大數據、AI、區塊鏈等科技為重點發展項目。