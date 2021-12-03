致富：如何在政府年金和私人年金之間作出合適選擇？

今年施政報告中，政府鼓勵市民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，可是由香港政府所推動的香港年金計劃，自2018年7月推出至今年上半年為止僅批出1.19萬份保單。致富財富管理部總經理張德明認為，這與香港130萬常居的65歲以上人口相比，該類保單數目僅佔0.9%，不算是一個高數字。

不過，張氏認為，香港年金亦有其優點，首先是有類似政府資助的性質：按目前的條款，成功投保後，投保人領取年金到第15年才算「打個和」，之後便是淨賺。換言之，投保人壽命愈長，賺得愈多。去年該計劃亦將投保年齡由65歲降至60歲，即60歲投保的話，75歲起便可「攞政府着數」，直至百年歸老為止。

其次，投資香港年金，風險極低，適合相對保守的年長人士，對投資沒甚喜好，只追求穩定收入，就算市場波動極大也不會受到影響，絕對是退休規劃的其中一個考慮。

可是張德明表示，相較市場上由其他保險公司提供的年金產品，一般都會在保證回報之上，加上預期現金流，相比之下，香港年金回報相對較低，且沒有潛在的升幅。

另外，張氏亦指香港年金投保額限制在5萬至300萬元，最早亦只能在60歲開始投保。市售的年金計劃則沒有上述限制，為計劃退休的投保人提供很大的彈性。此外，「合資格延期年金保單」(QDAP)，保費可作扣稅之用，每年上限6萬元，直接令納稅人得益。延期年金，可在成年後任何年齡投保，然後在投保人與保險公司約定的年歲領取年金。

最後，張德明提醒，無論香港年金或其他年金計劃，其性質是提供穩定現金流，若投保人恒常地提取年金款項，保單內之現金價值將會按期減少，資產傳承的功能不大，故投保人亦宜在投保金額以外，額外預留資金作其他用途。現時市場上有多個即期或合資格延期年金計劃供市民選擇，由不同保險公司提供，供款期和入息期選擇眾多，靈活度高。致富作為保險經紀的角色，能為客戶提供更多選擇和資訊作參考，提供切合個人需要的財富管理方案。

若大家想進一步了解延期年金，可參考以下短片：「Chief Talk 【延期年金知多啲】」