道指升617點　金價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.14；港匯見7.7924；離岸人民幣(CNH)報6.3710；美元兌日圓處113.05；歐元企1.1303，英鎊報1.3301。金價處1,769.51美元。布油報70.45美元，紐油處67.29美元。比特幣跌1%，報5.66萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指收報34,639點，升617點或1.82%；標指收報4,577點，升64點或1.42%；納指收報15,381點，升127點或0.83%。

●總部位於新加坡的召車及外賣平台Grab通過與特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Growth Corp在納斯達克交易所合併上市，股價急升後重挫逾兩成，收報8.75美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,654點，跌133點或0.57%。

●即月恒生指數夜期收報23,575點，跌165點，低水214點，成交28,630張。

●美國證交會(SEC)周四(2日)公布了新批准的規則，指如果上市公司會計監督委員會(PCAOB)連續3年未能對在美國上市的公司進行審計，SEC可以將該些公司除牌並禁止交易。

●紐約1月期油收報每桶66.5美元，升93美仙或1.42%；布蘭特2月期油收報每桶69.67美元，升80美仙或1.16%。

●紐約2月期金收報每安士1,762.7美，跌1.2%。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，相信在明年首季結束縮減買債計劃「符合聯儲局的利益」，並認為如果需要的話，聯儲局應該有能力盡快加息。

●美國三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局應該開始制定加息計劃。

●英國富時100指數收報7,129點，跌39點或0.55%；法國CAC指數收報6,795點，跌86點或1.25%；德國DAX指數收報15,263點，跌209點或1.35%。

●美國聯儲局理事夸爾斯(Randal Quarles)周四(2日)表示，美國拜登政府對穩定幣的監管建議，可能會進一步限制其新興技術的創新。

●佳兆業4億美元票據交換要約及同意徵求失效，現有票據將於2021年12月7日到期。公司一直與若干現有票據持有人代表討論。為緩解當前流動性問題，並為所有持份者達成一個最佳解決方案，公司正評估並密切監察集團財務狀況及現金狀況，將探討切實可行的解決方案。