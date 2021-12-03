香港11月PMI升至52.6　惟外貿下跌速度加快

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，11月份香港採購經理指數(PMI)由10月份的50.8，升至52.6，顯示香港私營經濟連續10個月好轉，增長率亦見8月份以來最急。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，香港的確診宗數維持低水平，有利經濟復甦，因此於第4季中段再度展現增長動力；但在供應鏈瓶頸的掣肘下，外需依然疲弱。因受航運延誤、物料短缺的影響，供應商不斷延長交貨時間，反映供應鏈並不暢順，最終導致投入成本與產出售價持續攀升，即使與10月相比，兩者升幅已輕微下跌，但整體依然強勁，值得繼續觀察。與此同時，整體經營信心於年底前改善，顯示企業對未來產出前景樂觀。

11月份，企業新增的訂單量與產量迅速擴張，升幅為3月份以來最高。隨着疫情受控，市場信心增強，因此帶動了訂單需求與產量增長。

不過就外貿而言，企業從內地與海外新接的業務量依然疲弱，11月份跌速更見加快。調查資料透露，疫情持續肆虐、原材料及運輸成本飆升，造成出口貿易量減少。

然而，從企業11月份擴增採購量來看，反映業務增長仍足以推動業者採購，其庫存水平也順勢上升；但亦有若干業者表示，因原材料短缺、運輸成本上漲，而減購投入品。

綜觀今年以來數據，當中10個月皆見供應商延長交貨期限。業者指出，疫情延誤船期，以及內地限電，都是供應商表現倒退的原因。

在供應商延長交貨期、聘僱人手減少的情況下，企業11月份積壓的工作量繼續增多。另一方面，新業務增長也造就了未完成工作量攀升。

採購價格與員工成本同時上漲，帶動整體投入成本飆升，因此企業於11月份繼續承受價格壓力。有關投入成本上漲的原因，業者提到原材料價格、運費、匯率成本增加等因素。即如10月，企業再度將成本負擔轉嫁客戶。

雖然迹象顯示，疫情衝擊外貿需求，以及供應鏈瓶頸的陰霾仍未消退，但企業對經營前景仍然看好，認為疫情回穩，有利經濟持續復甦，因此營商信心增強至3個月最高。