港股曾挫逾300點　科網股沽壓重　阿里巴巴創新低

受科網股拖累，港股跌幅一度擴至337點，恒生指數低見23,451點，暫跌超過200點，於23,500點水平爭持。國企指數跌過百點；科技指數跌120點，主板成交420億港元。

美國證交會公布監管外國上市公司新規，料不利中概股。阿里巴巴跌穿120元，創118.5元新低，暫跌2.8%企119元。美團跌3.5%，是表現最差藍籌；騰訊跌2.2%；小米集團跌近1%。

另外，網易及京東集團在「染藍」前夕被拋售，股價跌7.6%及5.9%。嗶哩嗶嗶及快手挫6.4%及5.3%；百度集團跌3.2%。

金融股個別發展，友邦保險跌3.1%；香港交易所跌0.4%；中國平安跌0.9%；昨日做好的工商銀行及建設銀行跌0.5%及0.4%。滙豐控股逆市升1.2%。

濠賭股反彈，金沙中國及銀河娛樂升2%及1%；澳博、新濠國際、永利澳門及美高梅中國升1.7%至4.2%。至於太陽城集團曾彈48%，暫升幅收窄至32%。

【09:21】港股受壓 ATMX全線跌 滙豐撐市

港股開市偏軟，恒生指數跌113點或0.48%，報23,675點；國企指數低開60點或0.72%，報8,445點；科技指數跌68點或1.15%，報5,948點。

大型科網股偏軟拖低大市，阿里巴巴跌1.7%；美團跌1.8%；騰訊及小米集團跌1%。京東集團及網易下周正式進身藍籌股，股價低開3%及5.1%。快手跌2.1%。美國證交會公布監管外國上市公司新規，料不利中概股。

金融股個別發展，友邦保險跌1%；香港交易所跌0.4%。滙豐控股升1.1%；中國平安升0.2%；建設銀行升0.4%；工商銀行無起跌。