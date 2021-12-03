【高盛推介】美團失守240元關 好倉部署
2021年12月03日 10:30
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(2日)升約1.3%，周五(3日)早段則下跌。早上低開約1.9%後跌幅擴大，最低見236.8港元。現報239.2元，跌約3.5%，目前為表現最落後藍籌。
有券商指美團管理層料在近期宏觀經濟疲軟情況有所改善後，公司業務可重回增長軌道，至2025年每張訂單EBIT達1元人民幣，以及日均外賣訂單達到1億張的長期目標。該行維持對美團「買入」評級，目標價312元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁美團上升時部署淡倉，認沽證於本周三(1日)及本周四共錄得約250萬元資金流入。熊證於周四繼續獲資金流入，有約300萬元。並較集中在270至275元收回區域的產品。
好倉方面，可見周四部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至225元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，可見周四北水繼續買入美團，錄得約3,600萬元資金流入。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(27453)。貼價選擇可留意屬活躍條款的美團購(22788)。短期高槓桿選擇可留意屬適合短線部署的美團購(24956)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(61732)，遠牛選擇可留意美團牛(61720)，與現價有約19及29元收回距離。
美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。
美團購22788，行使價252元，2022年2月4日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、活躍條款。
美團購24956，行使價260.98元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.2倍，短期、高槓桿，適合短線部署。
美團牛61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近29元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨美團沽(28811)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團沽(27799)。熊證方面可留意新上市美團熊(56163)，與現價有約21元收回距離。
美團沽28811，行使價223.03元，2022年03月9日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。
美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。
美團熊56163，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，新上市。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。