【高盛推介】美團失守240元關　好倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(2日)升約1.3%，周五(3日)早段則下跌。早上低開約1.9%後跌幅擴大，最低見236.8港元。現報239.2元，跌約3.5%，目前為表現最落後藍籌。

有券商指美團管理層料在近期宏觀經濟疲軟情況有所改善後，公司業務可重回增長軌道，至2025年每張訂單EBIT達1元人民幣，以及日均外賣訂單達到1億張的長期目標。該行維持對美團「買入」評級，目標價312元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁美團上升時部署淡倉，認沽證於本周三(1日)及本周四共錄得約250萬元資金流入。熊證於周四繼續獲資金流入，有約300萬元。並較集中在270至275元收回區域的產品。

好倉方面，可見周四部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至225元以上收回價的產品。

觀察港股通資金流向，可見周四北水繼續買入美團，錄得約3,600萬元資金流入。

美團購27453，行使價285.2元，2022年2月28日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。

美團購22788，行使價252元，2022年2月4日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、活躍條款。

美團購24956，行使價260.98元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.2倍，短期、高槓桿，適合短線部署。

美團牛61732，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛61720，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近29元收回距離遠牛。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年03月9日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。

美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.3倍，高槓桿、低街貨。

美團熊56163，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，新上市。

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