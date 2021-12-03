【高盛推介】車股急挫 比亞迪跌穿300元關口
2021年12月03日 11:16
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：中汽協料上月汽車行業銷量將達247萬輛，按月增長5.9%，按年下降10.8%。汽車板塊周五(3日)早段急挫，當中周四(2日)微跌不足0.2%的比亞迪股份，早上低開約1%後曾短暫反彈，惟及後再跌並且跌幅擴大，最低見293.6港元，為過去兩周低位。現報295.2元，跌約3.3%，目前為連續第3日下跌。
觀察個股輪證資金流向，可見本周三(1日)及本周四共錄得約500萬元資金流入認購證。認沽證雖於周四獲資金轉向沽出，但過去5個交易日則共錄得約110萬元資金流入。
牛熊證方面，可見牛證及熊證於周四繼續獲資金流入，當中牛證有約180萬元，並較集中在270至275元收回區域的產品。周四流入熊證的資金集中在325至345元間收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的比迪購(24189)。中期選擇可留意低街貨比迪購(16407)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(64920)，遠牛選擇可留意比迪牛(62427)，與現價有約14及34元收回距離。
比迪購24189，行使價328.88元，2022年1月25日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿6倍，中期、低街貨。
比迪牛64920，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
此外，小鵬汽車及長城汽車目前分別跌約8%及3.7%。投資者如看好小鵬汽車，可留意屬高槓桿的小鵬購(13371)。投資者如看好長城汽車，認購證方面可留意屬貼價的低面值長汽購(16414)。牛證方面可留意屬遠牛的長汽牛(67442)，與現價有約5元收回距離。
小鵬購13371，行使價230元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。
長汽購16414，行使價33.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低面值。
長汽購67442，收回價26元，行使價25.2元，換股比率50，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。