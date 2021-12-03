【高盛推介】車股急挫　比亞迪跌穿300元關口

高盛(亞洲)有限責任公司：中汽協料上月汽車行業銷量將達247萬輛，按月增長5.9%，按年下降10.8%。汽車板塊周五(3日)早段急挫，當中周四(2日)微跌不足0.2%的比亞迪股份，早上低開約1%後曾短暫反彈，惟及後再跌並且跌幅擴大，最低見293.6港元，為過去兩周低位。現報295.2元，跌約3.3%，目前為連續第3日下跌。

觀察個股輪證資金流向，可見本周三(1日)及本周四共錄得約500萬元資金流入認購證。認沽證雖於周四獲資金轉向沽出，但過去5個交易日則共錄得約110萬元資金流入。

牛熊證方面，可見牛證及熊證於周四繼續獲資金流入，當中牛證有約180萬元，並較集中在270至275元收回區域的產品。周四流入熊證的資金集中在325至345元間收回價的產品。

比迪購24189，行使價328.88元，2022年1月25日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。

比迪購16407，行使價320元，2022年3月1日到期，實際槓桿6倍，中期、低街貨。

比迪牛64920，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率15.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

小鵬購13371，行使價230元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.1倍，高槓桿。

長汽購16414，行使價33.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低面值。

長汽購67442，收回價26元，行使價25.2元，換股比率50，槓桿比率5.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

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