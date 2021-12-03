【瑞通推介】大市急跌　好淡友齊加倉　資金追沽阿里

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國民主共和兩黨就短期撥款議案達成協議，聯邦政府避過停擺，道指周四(2日)收報34,639點，升617點或1.8%；納指升0.8%。然而，美國證交會要求在美國上市的外國企業必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計證明資料，中概股受壓。

恒指昨先跌後回穩，最多升148點見23807點，全日收報23,788點，升130點或0.6%，大市成交略增至1,475億港元。恒指周二(11月30日)低見23,175點後，其後兩日下試接近23,500點水平後均見支持，周四收市成功重返10月5日低位23,681點之上，技術指標見改善，14天RSI回升至33.6，MACD熊差開始收窄，且指數續處保歷加通道內，或反映跌勢初步喘定。

有報道指，隨着現時港股估值跌至歷史低位水平，價值開始浮現，吸引內地資金借道國內的交易所買賣基金(ETF)布局港股，個別ETF見資金流入速度加快。恒指周五(3日)早段跌逾200點，再度回落至23,600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周四錄淨流入逾50萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入約6,200萬元，反映投資者對港股後市偏淡。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，最多資金流入之收回價為23,500至23,599點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為24,000至24,099點。

阿里巴巴周四曾挫4.5%，創出120.1元的上市新低，全日維持2.5%的跌幅，收報122.6元，錄3連跌。目前阿里市盈率已跌至接近14倍，估值處歷史低位，亦較同業低。消息面上，阿里旗下支付寶公布，與中國銀聯在全國範圍實現收款碼掃碼互認。此外，有券商引述阿里發言人指，淘寶特價版變現處早期階段，而受內地宏觀經濟及零售增長轉弱影響，料集團短期商品交易總額(GMV)增長將會放慢。阿里周五早段弱勢持續，低見116元再創新低，跌幅逾5%。周四有超過1,500萬元淨流入其輪證好倉，是最多資金流入的股份好淡倉項目，淡倉同日亦有逾170萬元淨流入。

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)維持每月增加40萬桶日產量不變，加上新變種病毒Omicron蔓延，各國防疫措施升級，或導致能源需求下降，油價周四曾下挫逾4%，不過其後低位見承接，倒升1%收市。「三桶油」周四表現靠穩，當中以中國石油化工股份收升2.6%於3.6元表現最佳。周五早段回軟，中石化及中國海洋石油跌逾1%，中國石油股份跌幅相對較小。周四中海油好倉錄近10萬元資金淨流出，中石油和中石化好倉則錄小量資金淨流入。

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