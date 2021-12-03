港元1個月拆息續升至0.19厘　專家：息口上升屬短期

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.059厘；1星期為0.081厘；與樓按相關的1個月再升至0.19厘，報0.19274厘，連升5日，若以目前大型銀行H按息率全期H加1.3厘計，實際供樓利率約為1.49厘；3個月企0.25厘水平。

星展香港經濟師謝家曦估計，1個月期拆息急升，除因美國聯儲局主席鮑威爾早前表示會加快加息步伐之外，亦有年結因素。他預期，是次息口上升屬短期，相信大幅抽升機會不大，估計明年首3季港元1個月拆息會維持在0.3厘以下水平。

3/12/2021

隔夜 0.05911厘

1星期 0.08143厘

2星期 0.08286厘

1個月 0.19274厘

2個月 0.22732厘

3個月 0.25768厘

6個月 0.31482厘

12個月 0.41566厘

2/12/2021

隔夜 0.05786厘

1星期 0.08071厘

2星期 0.08214厘

1個月 0.18107厘

2個月 0.21952厘

3個月 0.25077厘

6個月 0.30768厘

12個月 0.40732厘