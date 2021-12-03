港元1個月拆息續升至0.19厘　專家：息口上升屬短期

2021年12月03日 11:18
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.059厘；1星期為0.081厘；與樓按相關的1個月再升至0.19厘，報0.19274厘，連升5日，若以目前大型銀行H按息率全期H加1.3厘計，實際供樓利率約為1.49厘；3個月企0.25厘水平。
    星展香港經濟師謝家曦估計，1個月期拆息急升，除因美國聯儲局主席鮑威爾早前表示會加快加息步伐之外，亦有年結因素。他預期，是次息口上升屬短期，相信大幅抽升機會不大，估計明年首3季港元1個月拆息會維持在0.3厘以下水平。
    3/12/2021
    隔夜 0.05911厘
    1星期 0.08143厘
    2星期 0.08286厘
    1個月 0.19274厘
    2個月 0.22732厘
    3個月 0.25768厘
    6個月 0.31482厘
    12個月 0.41566厘
    2/12/2021
    隔夜 0.05786厘
    1星期 0.08071厘
    2星期 0.08214厘
    1個月 0.18107厘
    2個月 0.21952厘
    3個月 0.25077厘
    6個月 0.30768厘
    12個月 0.40732厘