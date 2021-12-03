致同：冀中美監管建完美上市機制　達致雙贏方案

美國證券交易委員會(SEC)周四(2日)表示，在美上市的內地企業必須公開是否受國家控制或擁有，以及提供審計證明資料。致同(香港)會計師事務所副管理合夥人夏其才指出，同時在港上市的中概股有機會受到影響。儘管中美兩國一直希望建立互認財務數據的機制，但中國是主權國家，有自己的保密系統，希望SEC及中證監可達成雙贏的解決方案，建立一個完美的上市機制，在保障中企保密系統的同時，亦能獲得外國投資者垂青。

該所研究了490間恒生綜合指數成分股公司的2020年度報告，及453間恒生綜合指數成分股公司的2020年環境、社會及管治(ESG)報告，以評估上市公司如何響應新的ESG匯報要求。

研究顯示，提前採納措施以符合新披露要求的上市公司呈穩定增長趨勢。有58%的公司披露已經及可能產生影響的重大氣候相關事宜，高於2019年的46％。其中，55%亦有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。

然而，去年仍有大部分公司並未符合新的ESG匯報要求。有39％將董事會聲明納入其ESG報告；只有20％公司披露有關排放、能源使用、用水效益及和減廢的目標；27％的公司將所有社會關鍵績效指標的披露責任提升為「不遵守就解釋」。

另外，報告亦顯示95％的恒生綜合指數成分股公司提及疫情的影響，與2019年的數字相若，可見疫情的影響在去年仍然廣泛威脅企業營運。不過，有提及疫情影響的公司中，91％討論到針對疫情實施的緩解措施，較2019年的54％顯著增加，反映更多公司能夠採取措施應對營商環境的急劇變化。

科技發展仍然是公司近年的一個重要趨勢。去年有65%披露其科技運用有所改善，較2019年的67%有所下降。在移動技術、區塊鏈、 雲端運算、人工智能、大數據、虛擬實境等科技趨勢當中，大數據及雲端運算是最多應用的科技及最常討論的話題。不過，去年只有46%的公司披露已落實措施改善資訊科技安全， 較2019年的54%略有下跌。

夏其才表示，在後疫情時代，企業較以往任何時候都更有動力投放更多資源 加快數碼轉型及加強業務營運，以在不斷變化和發展的市場當中獲得策略競爭優勢。致同強烈建議上市公司持續投入足夠的網絡安全資源及採取適當的控制措施，以應對不斷轉變的網絡安全威脅。