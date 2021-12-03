保監局：港人平均保障缺口為年薪的5.7倍

保險業監管局研究結果發現，2019年香港保障缺口整體規模約6.9萬億港元，相當於每名勞動人口約190萬元，平均保障缺口為年薪的5.7倍。面對龐大保障缺口，該局推出「人生階段風險評估」公眾教育活動，包括設「專題網站」和「保障需要的評估工具」等。

保監局主席鄭慕智指，雖然香港保險密度和滲透率高於全球，惟保障缺口仍然龐大。而本港人口老化問題亦日趨嚴重，預計65歲以上人口在未來20年或增加近一倍；除外藉家庭僱工外，長者人口將由2019年佔總人口的18%，到2039年將升至佔33%。

保監局非執行董事、對外事務委員會召集人張鳳婷表示，為收窄公眾保障缺口，該局推出「專題網站」和「保障需要的評估工具」，後者在完成填寫個人入息、家庭狀況和未來計劃等資料後，便可評估未來數10年的保障需要，助公眾了解各個人生階段的風險。此外，保監局亦於周五(3日)推出系列宣傳短片。

政府早前建議設立保單持有人保障基金，保監局行政總監張雲正表示，相關法列草擬已開始進行，預期2022年會將以風險為本監管制度的法例提交立法會，隨後同步進行投保人保障基金的建設。

隨「跨境理財通」落地，市場關注「跨境保險通」的可行性。他指，保險通需通過粵港澳深4地的監管架構及法例，亦需研究相關措施的實行形式、管理方案和文件簽署等。他認為，日後在研究保險通的實行細節時，或可參考目前理財通在資金流動渠道、產品銷售發牌制度以及人員行為規管等的經驗。

鄭指，目前於大灣區設立保險售後服務中心的工作安排進行得「七七八八」，選址亦已完成，冀數月內有望落實執行細節。