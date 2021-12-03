【產經直播】港股12月要開淡倉？
2021年12月03日 16:05
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港股周五(3日)繼續無起色，恒指又再跌，盤中低見23,400點水平；如果心思思想做淡，係咪未算遲？
美國證交會(SEC)要求在美上市的中國企業，必須要披露其是否受國家擁有或以控制的企業，並要提供審計資料作證明。中概股受消息影響下挫，特別是科網股，例如阿里巴巴(09988)再創本港上市後新低，咪亂撈低？另一邊廂，憧憬更多中概股回歸香港上市，港交所(00388)午後急彈，現價可追？
京東(09618)、網易(09999)、華潤啤酒(00291)及新奧能源(02688)將於下周一(6日)正底納入恒指成分股。當中網易及京東表現較差，另外潤啤及新奧能源則逐步收復失地，藍籌新貴應該點報署好？
傳比亞迪(01211)獲豐田小型電動車訂單，但股價跟大市向下，更失守300元大關，可以吼位低撈？
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