為何經濟大鑊？蘋果公司減產iPhone的啟示...

綜合媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)的最新動態給人們提供了一個需要擔心消費狀況的新理由！

該公司告訴供應商iPhone 13的需求下降。這個警告表明在當前這個價格飆升，且疫情遲遲未結束的世界，消費者不是對新事物沒興趣，就是對過度消費感到不安，再加上新冠變異毒株Omicron的出現，消費者面對的環境非常複雜。

無論出於何種原因，消費者的謹慎態度都令那些面臨新變異病毒威脅的經濟體得到的消費支出支撐力減弱，這與疫情早些時候截然相反。

瑞銀集團首席經濟學家Paul Donovan在給客戶的一份報告中寫道：「情況是，我們之前看到消費者對商品的需求達到絕對超常水平，而現在我們開始看到非同尋常的需求水平正在下降。」

在美國，一項衡量消費者價格的關鍵指標飆至6.2%，為1990年以來最高水平。在經合經織(OECD)的主要經濟體中，物價創近25年來最快漲幅。在英國，消費者還面臨着加稅帶來的額外壓力。

這無疑在影響家庭的情緒以及他們的購物意願，其中就包括售價高達999美元的新款iPhone。雖然高價格並沒有削弱美國10月的零售銷售，但消費者信心已觸及10年新低。

在歐洲，一項歐元區信心指數從近幾個月的高點下滑，而英國人更擔心他們的個人財務狀況。

在中國，零售銷售增速已低於疫情前水平，房地產市場放緩及疫情之下的謹慎情緒打擊了人氣。消費者價格也開始小幅上漲，削弱了消費能力。

最近的數據顯示美國人在「黑色星期五」之前的開支下降，在感恩節與「網絡星期一」之間，網上銷售按年下降1.4%。

不過，對家庭的一個關鍵支撐因素仍然向好。美國勞動力市場看起來仍強勁，11月新增就業預計連續第二個月超過50萬。歐元區和英國的失業率在朝著疫情之前的水平回落。

對於正在面臨物流難題的企業來說，需求的任何下降都將成為又一個令人頭痛的問題。

這些供應問題也可能在一定程度上推動消費趨勢，消費者也在各種消息的影響下做出回應，並決定避免因追逐最新產品而帶來的額外壓力。

另一個因素是，考慮到產品升級並不是那麼顯著，新手機是否值得 也是一個問題。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Gregory Daco說：「人們不再隨意消費，他們對支出方式和支出領域變得更加謹慎，這也是供應緊張和通脹壓力的體現。」