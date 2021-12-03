油價漲逾2%　道期升76點

美匯指數報96.27；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.3713；美元兌日圓報113.4；歐元企1.1294，英鎊處1.3274。金價報1,768美元。油價漲逾2%，布油報71.31美元，紐油報68.16美元。比特幣企5.6萬美元水平。道指期貨升76點。

●市後關注點

21:30 美國11月非農業職位

21:30 美國11月失業率

23:00 美國10月工廠定單

23:00 ISM服務業採購經理指數（PMI）

●中國經濟：

-中國11月財新服務業PMI報52.1，遜預期。

-傳滴滴出行旗下部分App恢復上架。

●防疫至上！谷歌無限期延後完全結束WFH政策。

●中概股恐退市？美SEC公布監管外國上市公司新規。

●戴姆勒未來5投資5300億元，力谷平治電氣化。

●芒格：當前環境較互聯網熱潮更癲，希望虛幣從未出現。

●豐田將在華推新款小型電動車，採用比亞迪電池。

●美國參議院通過權宜支出法案，政府避免停擺風險。

●1納米晶片料2027年實用化，提升AI處理能力。

●美反壟斷機構提訟，阻止英偉達收購Arm。

●保監局：港人平均保障缺口為年薪的5.7倍。

●日本11月服務業PMI升至53。

●耶倫：未確定Omicron帶來的影響，或紓緩部分通脹壓力。

●致同：冀中美監管建完美上市機制，達致雙贏方案。