油價漲逾2% 道期升76點
2021年12月03日 16:11
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美匯指數報96.27；港匯見7.7906；離岸人民幣(CNH)報6.3713；美元兌日圓報113.4；歐元企1.1294，英鎊處1.3274。金價報1,768美元。油價漲逾2%，布油報71.31美元，紐油報68.16美元。比特幣企5.6萬美元水平。道指期貨升76點。
●市後關注點
21:30 美國11月非農業職位
21:30 美國11月失業率
23:00 美國10月工廠定單
23:00 ISM服務業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報23,766點，跌22點或0.09%。國企指數收報8,455點，跌50點或0.6%；科技指數收報5,925點，跌92點或1.53%。主板成交1,659億港元。阿里巴巴跌2.6%再創新低；香港交易所漲4.3%；滙豐控股升1.9%；https://bit.ly/3Isc0VF
●滬綜指收升33點，煤炭股領漲3.4%，飛機製造股炒高3.3%，釀酒股抽升2.5%。https://bit.ly/3ojAmc4
●中國經濟：
-中國11月財新服務業PMI報52.1，遜預期。
-傳滴滴出行旗下部分App恢復上架。
●防疫至上！谷歌無限期延後完全結束WFH政策。
●中概股恐退市？美SEC公布監管外國上市公司新規。
●戴姆勒未來5投資5300億元，力谷平治電氣化。
●芒格：當前環境較互聯網熱潮更癲，希望虛幣從未出現。
●豐田將在華推新款小型電動車，採用比亞迪電池。
●美國參議院通過權宜支出法案，政府避免停擺風險。
●1納米晶片料2027年實用化，提升AI處理能力。
●美反壟斷機構提訟，阻止英偉達收購Arm。
●保監局：港人平均保障缺口為年薪的5.7倍。
●日本11月服務業PMI升至53。
●耶倫：未確定Omicron帶來的影響，或紓緩部分通脹壓力。
●致同：冀中美監管建完美上市機制，達致雙贏方案。