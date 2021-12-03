嘉利國際：限電措施影響微　分拆房產業務上市待審批

他指，集團於全球各地設有貨倉及存貨，能以海運轉陸路的形式運輸，一定程度上紓緩全球航運危機對集團帶來的影響；另外，集團亦在近月與海外客戶重新議價，並能將大部分增加的成本轉嫁給客戶，故集團上半年純利按年仍增加66.57%，至2.53億港元。

近期內地多個地區實施限電措施，何氏指集團在區內屬「優質企業」，故未被當局要求停產，僅在9月初時有兩日的供電稍微減少。他指，過去南方夏季亦經常發生「錯峰用電」的情況，故集團內部亦備有發電機，相關措施亦對集團的工業業務及生產影響輕微。

房地產業務方面，集團首席財務官黃浩鈞表示，相關業務已步入收成期，未來將集中於大灣區來尋求發展。內地當局近期嚴控房地產，他解釋，集團房產規模不大，大部分房產項目皆由舊廠房用地改劃而建成，故交樓成本較低，對集團影響低微。

何偉汗認為，內房緊張的情緒已有所平復，地皮價格亦有所回調；他指，事件反而令銀行對借貸的態度有所改變，現時更願意向資金流穩定的企業交易，並透露集團在10月中已可正常申請房地產貸款。

另外，集團於今年4月宣布，考慮以介紹方式分拆房地產業務於聯交所上市。何偉汗表示，仍在等待聯交所審批，正積極與聯交所進行溝通，目前尚未有相關分拆時間表。