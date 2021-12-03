分析師：美股見異象 　與2000年科網股爆破前極相似

外媒指出，美股主要指數最近收市升跌互見的頻率多得反常，例如道瓊斯工業平均指數某日收市上升、同日納斯達克綜合指數則收市下跌。有分析師警告，近期太多交易日呈現分歧走勢，並非健康市況，與2000年3月科網泡沫爆破前雷同。

擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert指出，在今年感恩節(11月25日)前的4個交易日，道指和納指就上演上述「你跌我就升」、「你升我就跌」的分歧走勢，兩大指數在這4天的收市升跌幅平均相差大約1個百分點。

Hulbert翻查1971年納指推出以來的美股歷史資料，細數道指和納指同一交易日收市升跌互見的交易天數。結果發現：兩大指數收市走勢分歧天數，佔所有交易日的比率為22%，即大約每5個交易日發生一次。由此可見，像11月19日(周五)至24日這般，一連4個交易日走勢分歧的確是「異常」。更重要的是，兩大指數表現分歧的頻率愈高、差異度愈大，納指之後的回報率平均而言就愈低。回看2000年3月科網泡沫爆破前幾周，有超過半數的交易日，納指和道指收市升跌互異，且單日升跌幅差距平均達到2個百分點。