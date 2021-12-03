NASA簽32億元民營太空站合約　貝索斯都有份！

外媒報道，美國太空總署(NASA)周五(3日)批准貝索斯(Jeff Bezos)旗下藍源公司等3家企業以4.156億美元開發合約，將發展民營商用太空站。國際太空站(ISS)可能於2030年前退役，上述合約象徵NASA授權予私人企業，啟動美國領導的低空地球軌道(LEO)商用經濟。

貝索斯的藍源(Blue Origin)、航天公司Nanoracks，以及Northrop Grumman各自簽署1.3億美元、1.6億美元及1.256億美元合約，將個別發展軌道太空站。而另一家Axiom Space早前已取得1.4億美元合約。

藍源計劃建造Orbital Reef太空站，合作夥伴為私企Sierra Nevada Corp子公司Sierra Space，將打造一座「多用途的太空商業園區」，可供製造業與微重力研究使用。

至於Nanoracks的太空站名為Starlab，與Voyager Space、Lockheed Martin兩家公司合作開發。目標在2027年發射太空站，擬設生化實驗室、植被實驗室、物理科學及材料研究實驗室，以及一座開放式工作台區域。

至於Northrop Grumman已經開發出「天鵝座」(Cygnus)太空船，目前為NASA運貨到國際太空站。該公司計劃以組件方式建造太空站分艙，包括科學、觀光與產業實驗等分區。

至於，研發太空站的總成本，目前還沒有一家公司提供估算數字。