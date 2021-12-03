金管局公布金融科技專業資歷架構

香港金融管理局公布金融科技專業資歷架構(ECF-Fintech)，為金管局、香港銀行學會(HKIB)和銀行業共同建立的一套統一而透明的能力標準，為發展金融科技人才和提高現有銀行從業員的專業能力提供渠道，有助從業員獲得金融科技相關知識，並更有效發展金融科技領域的專業能力。專業資歷架構認可課程評審機制將於明年年1月4日起生效。

該框架包括監管技術(Regtech)作為金融科技的一個分枝，將促進銀行業從業員獲取相關金融科技知識並發展專業，更有效地提高金融科技領域的能力。

銀行學會為該框架的管理者，其主要職責包括處理認證和申請、管理考試、以及維護合格認證持有人的公共登記冊。該會亦會與本港大學合作，提供該框架下的培訓課程和考試。

金管局同時列出可獲專業資歷架構認可的課程，包括多家本地及外國大專院校的深造文憑、學士、碩士及博士課程，例如中文大學新開的金融科技工學士課程，以至網上課程如AWS機器學習專業(AWS Certified Machine Learning - Specialty)等課程，都可獲不同程度的資歷架構免試認可。