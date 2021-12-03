美證交會新規迫退中企　料200間公司受累要退市

在美國上市的中資概念股本身正面對來自中美雙方的壓力，現時情況恐雪上加霜。美國證券交易委員會(SEC)於美國時間周四公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，要求在美國上市的中資企業等交出審計底稿，披露是否採用可變利益實體(VIE)架構，並證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將被除牌。有分析指，受影響企業或逾200家，宜高度重視監管壓力。

VIE結構允許部分中資行業公司，可以規避中國的海外上市規則，但美國監管機構擔心這種結構會為投資者帶來風險，並可能掩蓋有關其最終所有權的資訊。新規定確保在美國上市的外國企業，特別是中資企業遵守美國的規則，當局要求外國企業連續3年接受美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)審查，而企業將有15天時間對SEC要求加強披露的規定提出異議。

SEC主席亨斯勒表示，新規則是「美國上市制度的基本要求」，當局以保障投資者為核心使命，並直言新規將影響在美國上市的中國和香港的公司，因為該些公司一直不允許美國對其進行審計。

事實上，美國政府自2002年起，就要求檢查外國上市公司帳目。不過，中國出於國家安全考慮，一直不願意讓海外監管機構取得審計底稿，並遭到美方批評，指此舉導致中資企業缺乏監管，危及美國投資者利益。SEC表示，全球有50多個外國司法管轄區與該委員會合作，但中國和香港是唯二不允許檢查帳目的地區。

中國外交部發言人趙立堅回應指，美方將證券監管政治化，損人害己，認為各方應開誠布公地就加強跨境監管合作、保護投資者合法權益等議題對話與合作，而中方將採取必要措施維護自身正當合法權益。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，SEC的新規，對不符合披露要求的中概股實施強制退市的細節、路線圖和時間表變得更有預見性。

他又指，中國當局亦收緊企業赴海外上市，預期計劃在海外掛牌的中企，特別到美國掛牌，將需要多時間完成行業部門、證券監管機構等各種前置評估和審批，令可能觸發審查的互聯網或資訊服務公司，更謹慎選擇上市地點，而現已在海外掛牌的中概股，亦有可能面臨監管壓力。