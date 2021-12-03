一手樓湧現搶客 牛頭角逾30年首個新盤登場
2021年12月03日 21:36
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市區新盤出擊，牛頭角一帶逾30年來首個新盤開價，以折實平均呎價21,548元首推100伙。同時，上環堅道的樓盤正式上載樓書，最細的特色戶實用面積為169方呎。
●牛頭角皓日首批100伙 入場費688.8萬
由恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，今日(3日)公布首張價單，以折實平均呎價21,548元推出100伙。一房單位折實入場費為688.8萬元。
該公司物業銷售部高級經理彭頌欣形容，是次定價為「街坊開心置業價」，並參考同區一手項目為主。項目由即日起收票，並於月內開售。付款方法方面，樓盤提供三種付款計劃，120天現金優惠付款計劃，享4%折扣。300天現金優惠付款計劃，享1.75%折扣，另設建築期付款計劃。
首批單位面積由320方呎至771方呎，戶型涵蓋一至三房單位，包括39個一房單位，50個兩房單位，11個三房單位。扣除最高4%折扣優惠後，該批單位折實售價由688.8萬元至1,699.5萬元，折實呎價由20,076元至23,847元。今批入場單位為3樓E室 ，實用面積322方呎，屬一房單位，折實呎價21,391元。
●CAINE HILL上樓書 面積最細僅169方呎
新盤市場氣氛向好，恒基地產(00012)旗下上環堅道的CAINE HILL，剛剛正式上載樓書。該盤提供187個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位。整個項目面積最細的單位實用面積僅169方呎，為連平台特色戶，料為中西區內面積最細。
該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，項目的開放式標準單位實用面積介乎190至197方呎，而一房標準單位實用面積則介乎277至289方呎。至於，特色單位的實用面積為169至446方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。
值得留意是，項目最細的單位為3樓F室，屬開放式間隔，僅169方呎，另連16方呎平台。至於項目面積最大的單位為30樓A室，實用面積446方呎，屬兩房間隔，連209方呎平台。
●屯門瑧譽洋房約2.15億沽雙破頂 呎價4.12萬創屯門區新高
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，今日(3日)錄得一宗雙破頂成交。最新透過招標售出的8號洋房實用面積5,211方呎，屬五房間隔，項目附設992方呎的前後花園，連兩個車位，以約2.15億元成交，呎價約41,200元，成交價及呎價均創項目新高，呎價更刷新屯門區內新高。
該公司銷售及市務部總監朱美儀稱，樓盤銷情理想，反映高端客群鍾情得天獨厚的青山灣地段，以及對海景大宅洋房的熱切追求。此外，項目截至現時累計售出12座洋房，套現逾16.6億元，尚餘10座洋房待售。
資料顯示，屯門區呎價對上紀錄為40,277元，由掃管笏珀居一座實用面積約3677方呎的洋房於2018年9月所錄得，當時成交價創逾1.48億元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連天台特色戶約2.33億元沽
新盤市場接連錄得大額成交。信和置業(00083)旗下何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(3日)以約2.33億元沽出一個連天台特色戶。據一手銷售資訊網資料，新成交的單位為3座23樓A室，實用面積3,325方呎，採四房間隔，設私人電梯大堂，單位連267方呎露台，2,938方呎天台，附連3個車位以約2.33億元成交，呎價約70,015元。該盤至今累售11伙，當中4伙為特色戶，並套現逾16億元。
●嘉峯匯沽3伙三房單位 單日套現5,968萬
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯周五(3日)連沽3伙三房單位，單日套現5,968.1萬元。其中，2A座31樓B室，實用面積765方呎，採三房間隔，以2,118.5萬元成交，呎價約27,692元。
其餘成交單位為1A座2樓E室，實用面積762方呎，屬三房間隔，以1,875.8萬元成交，呎價約24,617元。另外，1B座31樓C室，實用面積778方呎，屬三房間隔，以1,973.8萬元成交，呎價約25,370元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房新高價857.5萬沽
新盤市場頻錄高價成交，恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN，新近有一房單位以項目新高價售出。單位為A座23樓A3室，屬一房間隔，實用面積260方呎，以約857.5萬元成交，呎價約32,980元，成交價創項目新高。而該項目至今累售77伙，套現逾5.6億元。
●海日灣II兩房1,037萬元沽
大埔白石角海日灣II今日(3日)錄得本月首宗一手成交。單位為13座17樓E室，實用面積628方呎，屬兩房間隔，以1,037萬元成交，呎價約16,513元。
●柏巒洋房取消交易
一手洋房交投氣氛不俗，但有亦出現個別終止買賣合約個案。新世界發展(00017)旗下元朗唐人新村柏巒的6號洋房，實用面積3,844方呎，採五房間隔，連525方呎花園及826方呎天台，原本於2018年6月連兩個車位以5,932.1萬元成交，呎價約15,432元。雖然買家已簽訂買賣合約，惟上述交易已告吹。同日再以5,059.7萬元沽出，呎價13,163元。
●柏傲莊III累計110宗取消交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，因建築工程不達標要拆卸重建。項目周五(3日)再新增5宗取消交易個案，累計同類個案已達110宗。其中，項目1A座46樓B室，實用面積998方呎，屬四房間隔，曾於今年6月以2,807.6萬元沽出，當時呎價為28,132元，惟成交現時已經終止。