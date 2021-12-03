一手樓湧現搶客　牛頭角逾30年首個新盤登場

市區新盤出擊，牛頭角一帶逾30年來首個新盤開價，以折實平均呎價21,548元首推100伙。同時，上環堅道的樓盤正式上載樓書，最細的特色戶實用面積為169方呎。

●牛頭角皓日首批100伙 入場費688.8萬

該公司物業銷售部高級經理彭頌欣形容，是次定價為「街坊開心置業價」，並參考同區一手項目為主。項目由即日起收票，並於月內開售。付款方法方面，樓盤提供三種付款計劃，120天現金優惠付款計劃，享4%折扣。300天現金優惠付款計劃，享1.75%折扣，另設建築期付款計劃。

首批單位面積由320方呎至771方呎，戶型涵蓋一至三房單位，包括39個一房單位，50個兩房單位，11個三房單位。扣除最高4%折扣優惠後，該批單位折實售價由688.8萬元至1,699.5萬元，折實呎價由20,076元至23,847元。今批入場單位為3樓E室 ，實用面積322方呎，屬一房單位，折實呎價21,391元。

●CAINE HILL上樓書 面積最細僅169方呎

該公司營業(二)部總經理韓家輝稱，項目的開放式標準單位實用面積介乎190至197方呎，而一房標準單位實用面積則介乎277至289方呎。至於，特色單位的實用面積為169至446方呎。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

值得留意是，項目最細的單位為3樓F室，屬開放式間隔，僅169方呎，另連16方呎平台。至於項目面積最大的單位為30樓A室，實用面積446方呎，屬兩房間隔，連209方呎平台。

●屯門瑧譽洋房約2.15億沽雙破頂 呎價4.12萬創屯門區新高

該公司銷售及市務部總監朱美儀稱，樓盤銷情理想，反映高端客群鍾情得天獨厚的青山灣地段，以及對海景大宅洋房的熱切追求。此外，項目截至現時累計售出12座洋房，套現逾16.6億元，尚餘10座洋房待售。

資料顯示，屯門區呎價對上紀錄為40,277元，由掃管笏珀居一座實用面積約3677方呎的洋房於2018年9月所錄得，當時成交價創逾1.48億元。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連天台特色戶約2.33億元沽

●嘉峯匯沽3伙三房單位 單日套現5,968萬

其餘成交單位為1A座2樓E室，實用面積762方呎，屬三房間隔，以1,875.8萬元成交，呎價約24,617元。另外，1B座31樓C室，實用面積778方呎，屬三房間隔，以1,973.8萬元成交，呎價約25,370元。

●鰂魚涌THE HOLBORN一房新高價857.5萬沽

●海日灣II兩房1,037萬元沽

大埔白石角海日灣II今日(3日)錄得本月首宗一手成交。單位為13座17樓E室，實用面積628方呎，屬兩房間隔，以1,037萬元成交，呎價約16,513元。

●柏巒洋房取消交易

●柏傲莊III累計110宗取消交易個案