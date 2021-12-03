樓價UPDATES：筲箕灣居屋24年賺逾3倍

踏入12月各區二手屋苑陸續發市，其中北角海峰園、將軍澳新都城、屯門豫豐花園相繼錄得本月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

●中原林龍南稱，北角海峰園錄12月首宗成交，單位為崇峰閣高層D室，實用面積約620方呎，兩房間隔，以1,228萬元易手，呎價約19,806元。原業主於2011年6月以640萬元買入單位，持貨10年帳面獲利588萬元，升值近92%。

●美聯陳世民表示，筲箕灣居屋東霖苑高層6室，實用面積約538方呎，未補價第二市場開價約520萬元，議價後以約508萬元成交，呎價約9,442元。原業主於1997年以約121萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約387萬元，升值約3.2倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿指出，北角富澤花園富嘉閣高層A室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望開揚樓景，以1,170萬元易手，呎價約17,781元。原業主持貨近13年帳面獲利770.2萬元，單位升值1.9倍。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙現崇山3B座低層B室，實用面積約715方呎，套三房間隔，以1,388萬元易主，呎價約19,413元。原業主約於2011年5月以約947.4萬元購入物業，現轉手帳面獲利約440.6萬元。

●香港置業蘇國榮表示，奧運站柏景灣8座中層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，每月叫租約2.1萬元，放租兩星期，減租2,000元，以約1.9萬元租出，呎租約42.3元。

●香港置業曾家輝指出，西南九龍匯璽3B座高層G室，實用面積約272方呎，開放式間隔，享開揚市景，放租3星期減租1,000元，成交月租約1.5萬元，呎租約55.1元。

●利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園4期海逸灣21座低層C室，實用面積約871方呎，三房連套房間隔，外望享內園池景及海景，以1,818萬元沽出，呎價約20,873元。屋苑現時有約260個放盤，最低入場價由900萬元起。

●利嘉閣黃育華稱，土瓜灣喜築高層G室，實用面積約333方呎，一房間隔，以702萬元沽出，呎價約21,081元。原業主於2016年10月以約544.6萬元購入物業，現轉手帳面獲利約157.4萬元。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣峻弦6座高層E室，實用面積約713方呎，三房連套房間隔，外望景觀開揚，原開價1,198萬元，減價8萬元，以1,190萬元成交，呎價約16,690元。

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新界區

●中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗2座中層A02室，實用面積約221方呎，開放式間隔，以435萬元易手，呎價約19,683元。原業主於2016年以306萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約129萬元。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣28座高層F室，實用面積約589方呎，兩房間隔，屬廳房均不設窗台，採落地窗設計的「水晶戶」，單位享青馬大橋海景，以800萬元零議售出，呎價約13,582元。屋苑11月錄得15宗成交，平均實用呎價約12,970元。

●中原王勤學表示，受北部都會區利好帶動，元朗區於本月首兩天速錄10宗二手成交，其中YOHO Town第5座中層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，叫價880萬元，議價後以852萬元沽出，呎價約16,512元。

●美聯李貫甡指出，青衣夾屋宏福花園4座中層D室，實用面積約712方呎，三房連套房間隔，以980萬元已補價成交，呎價約13,764元。

●中原葉津榮表示，屯門豫豐花園錄本月首宗成交，單位為3座高層A室，實用面積約362方呎，兩房間隔，叫價540萬元，議價後以519.5萬元沽出，呎價約14,351元。買家為上車客，見業主肯減價，爽快拍板入市。

●世紀21宇田劉碧珍稱，大埔昌運中心富昌閣高層H室，實用面積約342方呎，一房間隔，原開價580萬元，放盤4日微減10萬元或約1.7%，以570萬元獲承接，呎價約16,667元。

●中原柯勇稱，將軍澳新都城錄得12月首宗成交，單位為2期9座中層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，享內園景，成交價700萬元，呎價約19,284元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳日出康城領凱9座左翼高層D室，實用面積約727方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元易手，呎價約14,278元。屋苑現時有約150個單位放售，叫價由740萬元起。