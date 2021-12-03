恒大未履行擔保義務　內地多部門齊稱無負面影響

人行稱，恒大出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。廣東省政府向恒大派出工作組本身是應其要求，也是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措，人行表示支持，並將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府，做好風險化解工作，維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

該行又稱，境外美元債市場高度市場化，投資者較為成熟、甄別能力較強，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序，並稱近期境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資者也開始買入中資房企美元債券。

與此同時，中國始終堅持營造公平的市場環境，穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通，敦促境外發債企業及其股東，嚴格遵守市場紀律和規則，按照市場化、法治化原則，妥善處理好自身的債務問題，積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券，有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

中國銀保監會新聞發言人則稱，恒大集團此次未能履行擔保義務，不會對銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。