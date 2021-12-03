就業數據參差　美股早段缺方向

11份美國就業數據好壞參半，主要是新增非農業職位「奇差」，市場揣測美國聯儲局加速縮減買債有難度，道指周五早段曾升162點至34,801點；標指升31點，至4,608點；以科技股為主的納指升89點，至15,470點，惟其後升幅大幅收窄，納指更一度倒跌。

港股外圍方面，恒指夜期報23,538點，跌247點，低水229點。

美國勞工部公布，上月美國失業率跌0.4個百分點至4.2%，低過預期，為2020年2月之後新低，可是同月新增非農就業職位僅21萬個，跟市場預期從10月經修訂後54.6萬個，升至55萬個背馳，一度使美匯指數應聲直插至95.97點，其後重上96關。

數據公布前，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克支持聯儲局在明年3月底前完成買債計劃，並開始加息以應對通脹；三藩市聯儲銀行行長戴利亦同意當局應開始制訂加息計劃。即將於本月卸任的聯儲局理事夸爾斯「鷹」派立場更為強硬，表示持續的高需求加劇供應鏈瓶頸，聯儲局應出手壓抑需求，並全力支持加快「收水」。

著名投資通訊及專欄作家赫爾伯特警告，近期道指及納指多次在收報時呈相反走勢，與2000年科網泡沫爆破前幾個交易周類同，或反映市況非健康。

個股方面，瑞銀給予亞馬遜「買入」評級，上調其目標價至4,700美元，理由是預期該企收入及毛利率將在廣告、雲服務和物流(FBA)等多元發展下有所增長。亞馬遜將於明年初提高第三方用戶的FBA費用，瑞銀料Prime付費會員及FBA價格上調將為亞馬遜帶來80億至300億美元收入。亞馬遜股價升0.94%至3,469美元。