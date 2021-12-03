【產經評論】美趕客自毀長城　霸權衰落齊見證

中美金融角力又再升級！美國證交會敲定《外國公司責任法》最終方案，要求外國公司向美國政府公開帳目，否則3年內可能被除牌。顯然，此舉是針對中國企業，圖藉阻中企海外融資，以達到減慢中國經濟發展步速的目的，可謂無所不用其極，同時損人害己，因中國高新科技產業高增長舉世矚目，美股缺少了中概股，吸引力自必失色，生意流失至其他國際金融中心，更意味美國金融的競爭力趨降。試問有甚麼可悲得過搬石砸腳？

美國新規要求在美上市公司提供審計證明資料，並須披露是否國家控制或控股。同一時間，傳來滴滴出行即日起啟動在美退市程序，將轉到香港掛牌，相信絕非巧合。事實上，中國是主權國家，有自己一套國家安全資料保密系統，美國是要單方面改變遊戲規則，中國亦無必要留有餘地，干脆着手引導中概股在美退市，改到其他市場掛牌。

資料顯示，在美上市的中企數目由2005年佔美股總市值僅約1%，發展至2020年底佔比接近9%，美資對中概股投資深感興趣，顯見中概股對美股的繁榮作出了貢獻。可如今美國變相將這些年養肥了中概股拿來宰割，試問退出這個市場有何足惜？中國政府看在眼裏，早已部署應對，其一是藉着滴滴事件，全面檢視中概股海外上市的程序，加強審批和監管，凡涉國家安全敏感資訊的科企須應要求進行適當的重組，才能赴海外上市。

說到底，中國的新經濟發展趨勢不會因與美脫鈎而停步。昨日就立即傳來內地金融監管機構鼓勵巨資入股未上市科企，相信類似的擴大科企融資渠道舉措將陸續有來。此外，內地金融業仍會加大開放力度，讓更多外資可以成立獨資企業，激活本土資本市場。當然，廣泛接觸國際資金的港股，未來在支持中企境外融資上必然擔當重要角色。

紐約和香港乃是全球3大國際金融中心，過去雙方都力爭企業落戶，如今美國變相放棄中概股這盤大生意，香港實在不用客氣，畢竟在亞洲，東京和新加坡雖是競爭對手，但無法如香港般擁有大中華區這獨特的經濟腹地支持，故港人應好好把握發展機遇。誠然，中國國力與日俱增，美國的不安全感已到了歇斯底里的地步，為保金融霸權，正運用權力將中企排除在美元融資平台之外，絕非公平競爭的大國之風。中國得借力打力，美國愈是千方百計提高門檻搞閉關，中國就愈要堅持開放市場，加快改革完善市場法規和基建，以吸引追求高回報的風險資金來華，化壓力為動力。美國金融霸權走入末路，也是咎由自取的。