東方日報B1：美推新規 中概股驚 恐爆回家潮

在美國上市的中資概念股本身正面對來自中美雙方的壓力，現時情況恐雪上加霜。美國證券交易委員會(SEC)於美國時間周四(2日)公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，要求在美國上市的中資企業等交出審計底稿，披露是否採用可變利益實體(VIE)架構，並證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將被除牌。有分析指，受影響企業或逾200家，宜高度重視監管壓力。

VIE結構允許部分中資行業公司，可以規避內地的海外上市規則，但美國監管機構擔心這種結構會為投資者帶來風險，並可能掩蓋有關其最終所有權的訊息。新規定確保在美國上市的外國企業，特別是中資企業遵守美國的規則，當局要求外國企業連續3年接受美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)審查，而企業將有15天時間對SEC要求加強披露的規定提出異議。

SEC主席亨斯勒表示，新規則是「美國上市制度的基本要求」，全球有50多個外國司法管轄區與該委員會合作，但內地和香港是惟二不允許檢查帳目的地區。據報，美國政府自2002年起就要求檢查外國上市公司帳目，但內地出於國家安全考慮，一直不願意讓海外監管機構取得審計底稿，並遭到美方批評，指此舉導致中資企業缺乏監管，危及美國投資者利益。

不過，香港財經事務及庫務局局長許正宇發聲明回應，指SEC的指控不公平亦毫無根據，港府對此深表遺憾。他指出，香港有關核數師的法律及規管制度，並無任何限制阻礙海外監管機構(包括PCAOB)查察存放在港的核數師工作底稿，而過往該委員會亦曾有查察香港核數師的工作，故港府要求SEC更正有關的誤導性聲明。

中國外交部發言人趙立堅回應指，美方將證券監管政治化，損人害己，認為各方應開誠布公地就加強跨境監管合作、保護投資者合法權益等議題展開對話與合作，而中方將採取必要措施維護自身正當合法權益。

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認為，SEC的新規，對不符合披露要求的中概股實施強制退市的細節、路線圖和時間表變得更有預見性。

他又指，內地當局亦收緊企業赴海外上市規定，預期計劃在海外掛牌的中企，將需更多時間完成行業部門、證券監管機構等各種前置評估和審批，令可能觸發審查的互聯網或資訊服務公司，更謹慎選擇上市地點。

滴滴出行今年6月底在美國紐交所上市，7月初即淪為內地對科網平台新一輪監管風暴的頭號對象，市場一直有傳是由於該企一意孤行赴美上市會帶來內地龐大數據的安全風險。滴滴周五(3日)正式宣布︰「經認真研究，公司將啟動從紐交所退市工作，並準備在香港上市的工作。」有消息指，滴滴不打算直接以私有化方式退市，而是計劃最快3個月內在港完成上市。公司周五股價在美國曾瀉一成，創上市新低。

事實上，上周已有消息指，內地要求滴滴從美國退市。滴滴周五在另一份聲明中表示，董事會已授權並支持公司採取必要程序及提交相關申請，將公司美國預託股份(ADS)從紐交所退市，同時確保ADS可轉換至另一國際認可的證券交易所自由交易。該公司未有在聲明中提到退市的原因，也未有說明將以何種方式退市。

官媒周五發表文章稱，滴滴投資者、員工及用戶都期待公司重整出發。文章亦提到︰「滴滴在網絡安全這紅線領域的審查結果尚未公布，但公司需最大程度配合審查，降低國家數據安全風險，以維護國家安全，保障公共利益。」

巧合的是，就在滴滴宣布準備從美國退市後不久，內地傳媒報道指，滴滴旗下部分應用程式(App)重新在蘋果公司(Apple Inc.)的iOS的應用商店上架，包括滴滴加油、英文版的DiDi-Riders等。不過，網信辦此前在7月點名下架的25款滴滴旗下app仍未獲解禁。

現階段關於滴滴的退市路徑有兩種說法，其一是在3個月內於香港申請上市，一切順利的話明年夏季掛牌；另一版本則更進取，3個月內便完成在香港和紐約雙重主要上市，然後在北京當局的壓力下明年6月前撤出美股市場，可是以滴滴監管問題堪稱「一身蟻」的情況下，外界亦質疑實在太急。

另外，假如滴滴以私有化的方式退市，將要準備額外的資金從投資者手上買回股份，「錢從何來」將會是一大疑問，尤其是此前已有傳聞，該公司預留了100億元人民幣應對來自內地監管機構的罰款。透過先在香港上市的方式過渡，讓現有投資者股份能夠轉倉至港股，成本更低之餘也較具彈性。

滴滴股價周五波動，盤前一度飆逾10%，惟正式開市後曾瀉10.12%，觸及7.01美元的上市以來新低，比起招股定價低49.92%。事實上，分析指，從美國退市不代表滴滴的麻煩告一段落，往後還要留意內地會否進一步整治滴滴的業務，甚至引入國有資本背景的股東。

Cambridge Association亞洲市場總監科斯特洛表示，事件反映出內地不再希望科技公司到美國上市，因為這會讓這些企業落入美國司法管轄當中。中國銀保監會周五刊發《關於銀行業保險業支持高水平科技自立自強的指導意見》，支持資產管理產品依法投資包括未上市科企股權等權益類資產，反映當局期望「自己人撐自己人」。