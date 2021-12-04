美股納指收挫近2%　中概股慘遭血洗！

11份美國就業數據好壞參半，主要是新增非農業職位「奇差」，市場揣測美國聯儲局加速縮減買債有難度，美國股市周五(3日)反覆向下。道指早段最多升161點，其後反覆向下，收報34,580點，跌59點或0.17%；標指收報4,538點，跌38點或0.84%；納指收報15,085點，跌295點或1.92%。

美國勞工部公布，上月美國失業率跌0.4個百分點至4.2%，低過預期，為2020年2月之後新低，可是同月新增非農就業職位僅21萬個，跟市場預期從10月經修訂後54.6萬個，升至55萬個背馳，一度使美匯指數應聲直插至95.97點，其後重上96關。

數據公布前，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克支持聯儲局在明年3月底前完成買債計劃，並開始加息以應對通脹；三藩市聯儲銀行行長戴利亦同意當局應開始制訂加息計劃。即將於本月卸任的聯儲局理事夸爾斯「鷹」派立場更為強硬，表示持續的高需求加劇供應鏈瓶頸，聯儲局應出手壓抑需求，並全力支持加快「收水」。

著名投資通訊及專欄作家赫爾伯特警告，近期道指及納指多次在收報時呈相反走勢，與2000年科網泡沫爆破前幾個交易周類同，或反映市況非健康。

美國銀行策略師Savita Subramanian表示，聯儲局邁向加息將給股票投資者帶來更大風險，2022年標指回調一成的可能性「升高」，並預計未來幾年美國將加息8次。

美國證券交易委員會(SEC)於美國時間周四(2日)公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，要求在美國上市的中資企業等交出審計底稿，披露是否採用可變利益實體(VIE)架構，並證明不受中國控制或擁有，不符合條件的上市中概股將被除牌。

受消息影響，多隻中概股遭洗倉，阿里巴巴美國股價全日下挫8.23%，收報111.96美元；李彥宏掌舵下醜聞不絕的百度集團美國股價下瀉7.77%，收報137.39美元；同系的影片平台愛奇藝急跌15.74%，收報4.71美元。