麥嘉嘉：港股後市聚焦3類板塊

港股備受多項負面消息衝擊，近日南非出現新變種病毒Omicron，市場憂慮疫情升溫拖累環球股市急挫。Omicron突變點較多，不確定性徒增，服務及消費行業恢復的不確定性明顯加大。

另一方面，原油價格大幅回落，同時也強化了市場對海外市場供需兩側恢復強度的擔憂。但與一年多前相比，世界現在對任何新變種病毒的準備要充分得多，意味着各地政府和央行的反應不會像2020年3月時強烈。

展望2022年，內地因較早從新冠肺炎疫情中恢復，需要着手穩經濟，明年經濟料呈先低後高，預期全年國內生產總值(GDP)增速約為5.5%，通脹料回到溫和水平。

投資者可關注3類板塊，一是新能源汽車供應鏈，到2025年新能源汽車會佔新車銷售的25%，去到2030年佔比料提升到介乎60至70%。內地新能源汽車企業在技術上，絕對具備競爭優勢。二是環境、社會和管治(ESG)，內地未來40年料投資逾200萬億元人民幣投資再生能源和綠色基建，ESG在後疫情時代，廣受企業及各持份者注意。三是醫療藥物，合同研究機構(CRO)有研發新冠肺炎疫苗，但同時也有研發其他新藥物，整個行業盈利增長平均超過30%。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)