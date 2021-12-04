1周10大驚奇︰美股泡沫癲過2000年　異象頻現預示災難將至？

變㮔疫毒來襲加上通脹持續升溫，向來強勢的美股亦難逃一劫。本周再有重量級人物警告，美股正處於泡沫當中，情況比2000年科網泡沫有過之而無不及！除了「股災」外，有迹象顯示「天災」也值得關注...

【1、芒格：當前股市較互聯網熱潮更癲】

「股神」巴菲特的拍檔兼軍師芒格(Charles Munger)表示，某些地方的股市被嚴重高估，當前環境較1990年代末的互聯網熱潮時代更加瘋狂。作為價值投資者，他始終認為當前的時代泡沫將以慘烈的方式破滅，只不過沒人可以預知崩盤何時來臨。

有分析亦指出，美股主要指數最近收市升跌互見的頻率多得反常，例近期太多交易日呈現分歧走勢，並非健康市況，與2000年3月科網泡沫爆破前雷同。

擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert指出，在今年感恩節(11月25日)前的4個交易日，道指和納指就上演上述「你跌我就升」、「你升我就跌」的分歧走勢，兩大指數在這4天的收市升跌幅平均相差大約1個百分點。

Hulbert翻查1971年納指推出以來的美股歷史資料，細數道指和納指同一交易日收市升跌互見的交易天數。結果發現：兩大指數收市走勢分歧天數，佔所有交易日的比率為22%，即大約每5個交易日發生一次。由此可見，像11月19日(周五)至24日這般，一連4個交易日走勢分歧的確是「異常」。更重要的是，兩大指數表現分歧的頻率愈高、差異度愈大，納指之後的回報率平均而言就愈低。回看2000年3月科網泡沫爆破前幾周，有超過半數的交易日，納指和道指收市升跌互異，且單日升跌幅差距平均達到2個百分點。

【2、日本人憂慮富士山爆發？金融市場又一黑天鵝...】

除了股災以外，天災也成為近日熱門話題。日本關東地區周五(3日)凌晨開始出現3次地震，震央位於山梨縣東部的「富士五湖」地區，引發日本網民憂慮是否沉睡300年的富士山爆發的徵兆。

外媒報道，日本氣象廳發布的地震資訊顯示，今日凌晨1時22分、1時26分及5時42分，富士五湖連續三次發生地震，最大震度高達5弱約4.9級，強到會讓書架物品掉落，引發恐慌。而日本氣象廳於記者會表示，富士山的觀察資料中，並沒有地震與爆發之間的關聯性。

事實上，富士山上一次爆發已是300年前，過去3,200年則噴發過7次。至於最大隱患是，富士山鄰近東京首都圈，若突然噴發，恐令東京都陷入癱瘓狀態，影響之大輻射全球，料將引發金融市場動盪。

【3、全世界投降！美國企業財務總監：物價上漲到明年】

外國傳媒報道，多數美國財務總監(CFO)認為，物價上漲將持續到2022年，主因是各企業的財務主管愈益擔心勞動力供應、通脹壓力和供應鏈中斷的問題。

許多企業財務報告稱，與6個月前相比，成本增幅高於正常水平，在當時有許多企業表明，成本增加將至少持續10個月。有經濟學家就說，這些公司，尤其大規模企業，一定將部分成本轉嫁到了消費者身上。

【4、全球糧食價格升至10年高 前景仍不確定】

根據聯合國糧食及農業組織(FAO)周四發布的報告，11月全球糧食價格連續第四個月上漲，維持在10年以來高點，主要是受小麥和乳製品強勁需求帶動。

全球糧食價格續漲可能進一步加劇人們對通脹的擔憂，11月指屬平均值為134.4點，創2011年6月以來新高，按年上漲了27.3%。

聯合國糧農組織高級經濟學家Abdolreza Abbassian解釋，受收成受挫、供應鏈中斷以及強勁需求的推動，農產品價格大幅上漲，對消費者來說顯然是個壞消息。

對於未來糧食價格走勢，Abbassian認為，價格短期內不太可能暴跌，但由於市場預計需求將放緩，收緊貨幣政策和對Omicron的擔憂可能會遏制漲勢。惟長期而言前景仍然有不確定，因為肥料成本高企，以及任何可能損害農作物的惡劣天氣都可能限制糧食供應。

【5、女股神畀炒股貼士 稱基準指數股票有泡沫】

有科技女股神之稱的伍德(Cathie Wood)近日接受採訪時稱，方舟投資ETF所持有的股票，並未處於泡沫，但「基準指數」的股票可能已達此水平。

伍德所指的基準指數或是科技巨頭Meta、Alphabet、亞馬遜、蘋果公司及微軟。而ARK Inovation ETF(ARKK)最多持股為特斯拉、Coinbase、Teladoc Health、Roku、Zoom。

伍德表示：「我認為我們還沒開始受惠於創新及即將發生的事情，所以這是我們的信念來源，泡沫存在於基準股票之中。」

【6、歐洲天然氣危機 庫存低將面臨停電風險】

每逢冬天，歐洲的天然氣需求大，意大利能源基礎設施公司Snam SPA行政總裁Marco Alvera表示，明年初天氣氣溫再跌，會加快天然氣消耗令庫存不足，屆時價格會再飆升。

由於沒有新天然氣來源供應，高價可能令工廠或工業企業降低天然氣消費，同時也減少產量。對於意大利官方警告，若沒有足夠的天然氣發電，歐洲將面臨停電風險一事，Marco Alvera表示，並不會出現長時間停電，惟政府或要求工業用戶關閉或減少需求。

《Gas Infrastructure Europe》數據顯示，整個歐洲的天然氣庫存僅約68%，低於前一個月的77%，亦遠低於10年來的平均水平85%。

【7、港商呻苦！Omicron擾亂供應鏈 明年不樂觀】

新變種病毒Omicron來勢洶洶，正對供應鏈帶來衝擊。香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，環球供應鏈在去年已見混亂，今年以來更是進一步惡化，特別是Omicron的出現，令日本和部分歐洲地方再次封城，供應鏈混亂情況勢持續，業界面對的困難和挑戰像滾雪球般愈來愈大，亦看不到明年會找到有效的解決方法。

他以海運運費為例，出口到歐洲和東南亞市場，現時的運費已較2020年疫情爆發前累升逾10倍，出口到美國亦升了5、6倍，相當驚人。有些情況下，運費甚至較貨物價格更貴。

更甚者，貨運失去了可靠性和穩定性。當廠商訂了原材料，但發現因貨運問題未能準時到達，生產未能順利在限期前完成。為免完成不了客戶訂單而造成損失，只好一開始就下調可以接的訂單數目，就像一些公司先下調產量目標，以免未能達標。

香港經貿商會會長李秀恒表示，Omicron無可避免會影響供應鏈，單單機師和船員的檢疫時間延長，便會進一步延長貨運時間。李氏續指，目前大多數業界正在觀望Omicron的影響，但進口商在買貨和落訂單時開始見審慎，畢竟病毒來勢洶洶，未知對零售消費帶來多大影響，令近期的加單情況審慎。幸而今年整體而言，出口到內地的生意較預期好，廠商暫時可拉上補下。

【8、美國失業調查：很多人不想打工 企業招聘艱難】

美國商會的一項調查顯示，失業的美國人不急於重返就業市場，意味各行各業「缺工」的問題持續。

據11月進行的調查結果顯示，約20%受訪者「根本沒有」積極找工作；15%沒有「太積極」去找。在529名在疫情期間失業的受訪者中，僅不到一半的人表示自己在「非常積極」求職。

再者，有大約65%失業人士預計，今年底前不會再工作；8%不打算重新就業。被問及財務狀況時，近半數提到靠疫情時獲得的政府派錢、儲蓄或投資。被問及阻止人們返回職場的原因時，29%表示對疫情感擔憂；28%是因病；大約1/3女性稱一直要照顧家人。

值得留意的是，32%受訪者更願意轉行，比例略高於5月份的30%。

【9、高盛直言油價跌過龍 已反映全球航空停飛3個月】

高盛石油策略師Damien Courvalin發表報告，認為近日油價大瀉，是市場對變種病毒Omicron的影響反應過度。他指出，根據該行的定價模型，市場現在是假設未來3個月的需求將每日減少700萬桶。

Courvalin指出，有幾種極端情況可反映上述假設，包括3個月內全球沒一架飛機在航行；或是Omicron引發的封鎖強度，達到去年第二季的一半；或是一個較接種疫苗前還糟的世界，這可能代表全球航空需求下降至去年冬天的水平。

Courvalin直言，當前油價大幅回落有些超賣，但在年底流動性及風險偏好較低的情況下尚可理解。鑑於目前存在巨大不確定性，該行將等待關於變種病毒引發相關限制的進一步消息，但在那之前，仍要重申市場對油價暴跌的反應已經過度。

油價已自近期高位下挫約23%，而埃克森美孚及英國石油的股價過去5個交易日，分別下跌7.2%及9.8%。

【10、內地出生率屢創新低 人口萎縮或比預期早】

內地2020年的出生率再創新低，且沒迹象顯示很快有改善，未來情況恐更糟。據中國國家統計局11月底發布最新年鑑，去年每1,000人中只有8.5人出生，不僅是自1978年以來的最低水平。

內地十年一次的全國人口普查顯示，去年僅1,200萬嬰兒出生，比2019年的1,465萬下降18%。人口學家預測，內地未來數十年開始經歷人口下降，惟部分專家現時擔心人口下降可能比預期早。

出生率下降是許多國家面臨的問題，但在內地，由於數十年的一胎化政策，導致出生率下跌尤其劇烈。中國當局於2015年宣布允許已婚夫婦生育2名孩子，惟在2016年出生率短暫上升後，全國出生率逐年下跌，今年更進一步放寬至三孩政策。

與生育率相近的其他發達國家相比，內地雖然經濟持續增長，惟人均GDP仍遠遠落後西方。去年，中國生育率僅為1.3，處於世界較低水平，甚至低於日本的1.34，而內地人均GDP僅及日本的四分之一。生育率較低國家還包括新加坡的1.1及南韓的0.84。