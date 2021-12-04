元宇宙概念熱炒　一幅「虛擬土地」拍賣價達430萬美元

社交巨頭Facebook改名Meta，將業務重心轉向元宇宙，引發市場關注。最近一個月，元宇宙房地產也成為了投資者追捧的目標，甚至不惜花重金在Sandbox和Decentraland等虛擬世界平台上搶購土地。

在虛擬世界平台上購買「虛擬土地」之後，可以在上面建造自己的虛擬房屋，也可以建立自己的品牌，或者展示自己非功能性的游戲收藏。總之，作為「業主」可以將這塊地翻新成任何樣子，後期也可以同真實的房屋、地皮一樣，在開放的市場上轉售。

在區塊鏈遊戲Sandbox上的一塊虛擬土地，近日以430萬美元(約3354萬港元)的價格售出，創下了「元宇宙」房地產交易價格的新紀錄，打破了Decentraland平台上一塊虛擬土地創下的243萬美元出售紀錄。即使是在美國最繁華的曼哈頓，平均房屋售價也沒高到這種地步。

據報道，這塊虛擬土地的買家是Republic Realm，一家投資和開發虛擬房地產及其他數字資產的公司。市場公開信息顯示，Republic Realm目前在19個不同的元宇宙平台上擁有大約2,500塊數字土地。