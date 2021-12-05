葉尚志：呢隻保險股或到「地板價」　目標看75元

港股在上周加劇了跌勢，恒指跌穿了前低位23,681點再創出年內新低。外圍股市依然波動，相信對港股氣氛也會帶來影響。然而，恒指目前已跌至23,000點水平，如果以中長線配置的角度來看，相信已可以提供良好足夠的安全邊際。

事實上，以去年第1季全球疫情首度爆發、市場產生對經濟衰退的憂慮、以及美國大型基金爆倉引發環球流動性風險暴露等等的惡劣情況下，恒指曾一度下破了23,000點關口，最低見21,139點，但停留在23,000點以下不足兩周的時間。相信港股現時情況仍有待改善，但未至於比去年第1季時更差。

由於受到疫情持續以及投資減值的影響，中國平安在10月底公布的3季報，雖然期內淨利潤按年減少了20.8%，但是營運利潤還是增長了有9.2%，顯示總體營運狀況健康良好，如果外部形勢緩和穩定下來的話，業績的恢復將可獲得強勁彈性。建議可於53元以下買入，目標看75元，止蝕於48元。

第一上海首席策略師葉尚志