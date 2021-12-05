郭家耀：政策收緊　視頻平台不宜胡亂撈底

市監局日前發布《互聯網廣告管理辦法(徵求意見稿)》，規定互聯網廣告應當具有可識別性，能夠使消費者辨明其為廣告。通過互聯網媒介，以競價排名、新聞報道、經驗分享、消費測評等形式，或者附加購物鏈接的其他形式推銷商品、服務的，應當顯著標明「廣告」。

《意見稿》要求，以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的互聯網廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉。《意見稿》還提出，不得有以下影響一鍵關閉廣告的行為，沒有關閉標誌或者需要倒計時結束才能關閉，關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位，實現單個廣告的關閉，須經兩次以上點擊，在瀏覽同一頁面過程中，關閉後繼續彈出廣告，以及其他影響一鍵關閉的行為。同時，不得以欺騙、誤導方式誘使用戶點擊廣告。

針對醫療等產品的互聯網廣告行為，《意見稿》也有明確規定，指出醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械、農藥、獸藥、保健食品廣告等法律、行政法規規定須經廣告審查機關進行審查的特殊商品或者服務的廣告，未經審查，不得發布。同時，還規定不得利用互聯網發布處方藥和煙草廣告。

在網絡直播方面，提出互聯網直播內容構成商業廣告的，相關直播間營運者、直播營銷人員應當履行互聯網廣告經營者、廣告發布者或者廣告代言人的責任和義務。不得利用互聯網直播發布醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械或者保健食品廣告。在未成年保護和教培廣告方面，《意見稿》指出，不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告。不得利用針對未成年人的網站、網頁、互聯網應用程序等互聯網媒介發布醫療、藥品、保健食品、醫療器械、化妝品、酒類、美容廣告以及不利於未成年人身心健康的網絡游戲廣告。

政策進一步收緊廣告內容，加上宏觀經濟下行及行業監管因素影響，不利互聯網平台的廣告收入，為估值帶來下調壓力。倚賴廣告收入的視頻平台將會首當其衝，目前不宜胡亂撈底。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)