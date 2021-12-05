陳政深：信利國際估值便宜具催化劑

港股持續走弱，恒指上周再跌逾1%，已是連續3星期下跌，而上周更再創今年低位；參考不同重磅股的走勢，恒指難過分憧憬，雖然觀乎下半年以來的走勢，指數每次失守頸線，都會有所反彈，只是近日資金面仍欠缺動力，指數在24,100點的阻力不小。

信利國際早前以4.5億元人民幣的代價，收購信利(惠州)16.77%的股權，令其持有76.48%的信利(惠州)股份。信利(惠州)本由信利及惠州市政府合資，現信利進一步鞏固其控制權。主要項目為4.5代AMOLED生產線，AMOLED為顯示屏技術，由於其顏色可逐個像素顯示，影像更為亮麗。信利亦都表明，增持是由於項目的業務表現有所提升。

此外，在內地以至環球智能汽車的行業發展之下，信利亦有多一重憧憬。根據Omdia數據，信利上半年車載顯示屏的出貨量為630萬件，按年增長66%，市佔率達6.9%，不及天馬、友達光電、LG、日本顯示器(Japan Display)等大廠，但排名在聲寶(Sharp)之上，出貨量增幅亦是首8位中最大。汽車的顯示屏數目未來只會愈來愈多，可望成為信利等企業的增長動力。以中線甚至長線角度審視，絕對具值博率，加上其現價預測市盈率僅6倍，估值具防守力，相當吸引。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股份權益)