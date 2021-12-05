陳鳳珠：內地積極穩定電力供應及價格

港股創年內新低23,175點水平，且未能重返24,000點關口，反映投資氣氛轉弱，近日港匯偏軟，但本港銀行體系結餘保持在3,900億港元左右，銀行資金仍然充裕，因此投資者毋須過分悲觀。不過，由於近日較多大型新股進行招股，估計資金或會進入新股市場。另外，美國的通脹壓力高企，聯儲局或加快收水步伐，且新變種病毒對經濟前景帶來不確定性，美股持續下滑。雖然估計港股的跌幅已反映大部分負面因素，但臨近年底，投資者入市意欲不大，料恒指後市走勢仍然反覆。

國統局公布內地11月官方製造業採購經理指數回升至50.1水平，製造業重返擴張狀態，惟財新製造業採購經理指數回落至49.9，或反映中小企製造業尚未完全恢復。早前內地積極穩定能源供應及市場價格，11月份內地的電力供應緊張情況逐步紓緩，而部分原材料價格亦開始回落，帶動製造業生產經營活動加快。預期內地的製造業及工業情況回穩，對經濟發展有支持，今年內地設定全年經濟增長目標為6%以上，國務院表示有信心全年經濟增長超預期。

早前國家領導人表示要加快建設全國統一電力市場體系，遵循電力市場運行規律及市場經濟規律，實現電力資源在全國更大範圍內共享互濟和優化配置，加快形成統一開放及治理完善的電力市場體系。當中提及要改革完善煤電價格市場化形成機制，有效平衡電力供需，並確保居民、農業及公用事業等用電價格相對穩定。

而發改委亦就建立煤炭生產流通成本調查制度展開調研，為完善煤炭市場價格形成機制提供支持。煤炭生產流通成本受多項因素影響，主要為開採的難度、技術水平、安全環保的投入及運輸條件等，至於煤炭價格應反映行業的生產流通成本以及實際供求情況，因此內地應採取相應措施以引導煤炭價格於合理區間運行，促進煤電上下游行業協調發展，同時保障能源供應安全穩定。目前內地已進入冬季，料對煤電需求持續提升，而近日煤炭的供應情況有所增加，相信可配合電力需求增長。

獨立股評人陳鳳珠

(作者爲獨立股評人，並沒有持有上述股票)