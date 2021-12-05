陳樂怡：長城汽車銷量跑贏同業　趁調整分注部署

環球股市受Omicron變種病毒疫情及美國聯儲局突然轉鷹兩大因素夾擊。12月將有多項重要事件要留意，包括Omicron的初步分析、聯儲局議息、中國中央經濟工作會議。專家需要數周時間去分析變種病毒，在初步結果公布之前，投資者情緒較脆弱。

美國發現首宗本土Omicron個案，美股3大指數先後失守50天線，技術走勢轉差。而聯儲局主席鮑威爾終於轉口風，首次承認通脹壓力或非暫時性。因此，預計聯儲局有機會加快減買債步伐，加息時間表亦有可能提前。12月聯儲局議息會議將會是焦點，會否宣布加大每月減買債的規模。傳統上恒指市帳率跌至近1倍水平，意味跌勢快到尾聲。但多項不明朗因素在前，投資者宜控制注碼，恒指仍有機會反覆下試23,000點水平。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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