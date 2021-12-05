陳樂怡：長城汽車銷量跑贏同業 趁調整分注部署
2021年12月05日 08:30
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（中新社圖片）
環球股市受Omicron變種病毒疫情及美國聯儲局突然轉鷹兩大因素夾擊。12月將有多項重要事件要留意，包括Omicron的初步分析、聯儲局議息、中國中央經濟工作會議。專家需要數周時間去分析變種病毒，在初步結果公布之前，投資者情緒較脆弱。
美國發現首宗本土Omicron個案，美股3大指數先後失守50天線，技術走勢轉差。而聯儲局主席鮑威爾終於轉口風，首次承認通脹壓力或非暫時性。因此，預計聯儲局有機會加快減買債步伐，加息時間表亦有可能提前。12月聯儲局議息會議將會是焦點，會否宣布加大每月減買債的規模。傳統上恒指市帳率跌至近1倍水平，意味跌勢快到尾聲。但多項不明朗因素在前，投資者宜控制注碼，恒指仍有機會反覆下試23,000點水平。
中國汽車工業協會公布，根據13家重點企業上報的周報情況推算，11月汽車行業銷量將達247萬輛，按月增長5.9%，按年則下跌10.8%。3大造車新勢力蔚來、理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)11月交付量表現亮眼。雖然疫情有機會再次為供應鏈帶來壓力，但電動車需求旺盛，長遠滲透率將會大幅提升。建議把握調整機會分注部署銷量跑贏同業的長城汽車(02333)、低估值待分拆新能源汽車品牌的廣汽集團(02238)。
奢侈消費於疫情期間保持韌性，並且加快拓展電商銷售，以緩衝實體門市的衝擊。其中，普拉達(01913)首3季收入已遠超2019年水平，而且第3季至今銷售增長進一步加快。由於產品及渠道改善，今年以來毛利率持續提升至76%以上，經營槓桿擴大。中線收入目標達到45億歐元，EBIT利潤率超過20%。另外，歐舒丹(00973)第3季業績優於預期，調高下半年銷售增長指引。公司11月收購身體護理品牌Sol de Janeiro，將可增強集團產品競爭力，以及多元化的地域分布，值得留意。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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