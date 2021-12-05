曜熊理財：明年新能源及科技基金依然具吸引力

美國通脹強勁上漲，由於對原材料的需求、物流挑戰和勞動力市場緊張，投入成本出現了廣泛的增長。美聯儲縮減購債的過程可能在明年4月完成，並在2022年5月實施疫情爆發以來的首次加息，比之前預計為早。

美國經濟前景仍然樂觀，但供應鏈和勞動力供應挑戰何時會緩解存在不確定性。通脹進一步上升的風險增加，通脹持續高企的威脅也在增加，物價上漲與新冠疫情造成的供應鏈中斷有關。

在通脹長期維持高位的背景下，美聯儲貨幣政策的立場已轉向鷹派。美聯儲的措詞已經明顯改變，傾向於提前上調利率。預料美聯儲將在明年4月中旬結束債券購買行動，並於5月份首次加息，加息不只一次，2023年會再加息幾次。

美股已作出反應，由高位回落，明年初美國基金只宜觀望，今年迄今，美國上市公司行政總裁們和內部人士創紀錄地拋售了價值690億美元的股票，內部人士拋售視為市場見頂的警告和信號，美國基金只宜觀望。

內部人士拋售股票可以歸因於多個因素，歷史高位的股票估值是主要驅動因素，明年初，美元貨幣基金不失為良好選擇，直至美國加息有結果，新能源及科技基金應該依然有很大的吸引力。

曜熊理財策略董事馬煒喬