鄺紫珊：宜待市況回穩作中長線部署

全球因應最新變種病毒Omicron都嚴陣而待，雖現階段世衞組織及多國仍在評估其殺傷力及傳染性等，但全球股市已再撼入新一輪的震盪。回顧上一次Delta肆虐期間，對美股等主要市場相對影響有限，科技等成長性題材的股份仍有不錯的表現，受投資者青睞。若再有國家實施封城等措施，科技股又可能再受資金注視。

回顧先前Delta變種病毒在印度及歐美地區擴散，美股曾於短時間受影響，但之後又持續創新高，故未對市場造成很大的衝擊，其中科技股基金在第三季仍維持明顯淨流入，而這段時間能源、工業股及原材料等周期性行業則因受壓而呈現資金流出，故累計今年以來，以科技主題的跨國股票型基金規模仍屬正增長。

疫情加速企業數碼化轉型，雲端服務收入及支出加速增長，在5G及雲端運算技術推動下，可帶動企業服務及消費性電子供應鏈的需求，相信可有助軟硬件的科技股其營收及盈利增長。

不過，投資者需注意，由於聯儲局於明年將開始減少買債及加息，即使創新科技應用仍是未來的發展趨勢，包括電動車自動駕駛、雲端高速運算等，但加息成本也確實對科技企業的營運及盈利表現有直接影響，故未來很大機會面對科技股的調整及波動風險；如果加息速度加快，則可能對利率較為不敏感的價值型股有利，如工業或汽車類股。

2022年全球疫情可望在疫苗及口服藥物普及下受控，但現階段市場受多方面不利的影響下，很可能於短時間會再繼續下沉 ; 而新變種病毒的影響性有多大，市場仍在評估，投資者宜不要太進取，建議待市況回穩時才作適當的中長線部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊