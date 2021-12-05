【星期一‧炒啲乜】印度神童預警　港股有排愁？

新冠變種病毒Omicron衝擊股市表現，美股上周仍能在高位反覆，港股則創了年內新低。隨着美國證券交易委員會(SEC)公布監管外國上市公司新規，中概股有被除牌危機，港股投資氣氛續受影響。

投資者更要注意，多番準確預言的印度神童阿南德(Abhigya Anand)提到，今年的12月14日到明年的4月，卡拉薩爾帕瑜伽(又稱印度星盤)將對天氣帶來劇烈影響，不只天氣，世界各國的經濟也就受到大震盪，要特別注意。如果股友「寧可信其有」，安全起見，還是不要火中取栗，盡快清倉？同時，參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。

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