【星期一‧炒啲乜】印度神童預警 港股有排愁？
2021年12月05日 10:00
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新冠變種病毒Omicron衝擊股市表現，美股上周仍能在高位反覆，港股則創了年內新低。隨着美國證券交易委員會(SEC)公布監管外國上市公司新規，中概股有被除牌危機，港股投資氣氛續受影響。
多隻中概股上周五(3日)美市遭洗倉，港股ADR指數收報23,268點，大跌近500點，恒指今周隨時再破底。雖然京東集團(09618)、新奧能源(02688)、華潤啤酒(00291)等周一(6日)起正式進身恒指成分股，但相信難以一時三刻令疲弱的恒指轉勢。
投資者更要注意，多番準確預言的印度神童阿南德(Abhigya Anand)提到，今年的12月14日到明年的4月，卡拉薩爾帕瑜伽(又稱印度星盤)將對天氣帶來劇烈影響，不只天氣，世界各國的經濟也就受到大震盪，要特別注意。如果股友「寧可信其有」，安全起見，還是不要火中取栗，盡快清倉？同時，參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。
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