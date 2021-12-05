比特幣一月內由高位大冧4成　高槓桿是元兇？

比特幣踏入12月如食瀉藥，由不足一個月前創下超過6.8萬美元的歷史高位，急挫至不足4.2萬美元，累積跌幅近4成。分析指，比特幣市場槓桿程度過高，是觸發價格大冧的原因。而內地禁止虛擬貨幣，亦成為做淡比特幣長期借口。

根據CryptoCompare的報價，比特幣過去24小時低位見41,607美元，暫彈上4.9萬美元水平，仍較歷史高位蒸發近2萬美元。

有機構分析認為，市場槓桿過度或是此次比特幣閃崩的主要原因。Coinglass跟蹤的數據顯示，在比特幣價格大跌的不到一個小時內，觸發了近6億美元未平倉比特幣期貨被強制平倉。奧術研究公司近日發布的報告曾指出，一個多月以來，比特幣未平倉期貨合約一直保持在36.5萬手以上，未平倉合約長期保持高位是不常見的，可能表明市場槓桿程度過高。

值得一提的是，虛擬貨幣交易平台火幣近日發布內部通訊，提醒內地用戶清退帳戶資產，並明確將於12月14日關閉內地用戶的充幣功能，12月15日禁止內地用戶的幣幣交易功能，12月31日將下架OTC交易，都加速內地虛擬貨幣投資者沽貨。

此外，內地學術界亦質疑虛擬貨幣的安全性。有專家在一個研討會上表示，總值3萬億美元的虛擬貨幣資產，正在或很快將容易受到量子計算機的黑客攻擊。清華大學丁金濤教授解釋，大家不會知道它是否會發生，直到發生為時已晚。黑客攻擊比特幣的最大好處是不違法。

股神巴菲特的軍師，巴郡副董事長芒格也支持內地禁絕虛擬貨幣，他直言政府做了正確的決定，稱讚內地沒有讓虛擬貨幣投資熱潮走得太遠，以一種更成熟的方式行事。

人民銀行等10部門今年9月聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。該《通知》明確，虛擬貨幣相關業務活動都屬於非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向內地居民提供服務，同樣屬於非法金融活動。同日，國家發改委等11個部門聯合發布了《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》，通報虛擬貨幣「挖礦」監測和整治情況，並對下一階段工作進行部署，全方位整治「炒幣」格局。