有水到！傳多家內地房企將啟動發行資產抵押證券

上月已傳出內地監管部門容許「優質」房企可以開始重新遞交ABS發行申請，以用於「借新還舊」緩解兌付壓力，助一眾陷入融資困境的房企有望暫時「回血」。

該類透過資產組合作為抵押擔保的證券，對房企而言是一種可以快速回籠資金的利器。房地產行業涉及的ABS，通常會把房企供應鏈上形成的應收帳款，或指定物業的未來收入等有穩定現金流預期的資產打包，然後向投資者發行，例如買樓尾款、物業費等，本質上都是債券，只是底層資產不同。