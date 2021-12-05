有水到！傳多家內地房企將啟動發行資產抵押證券
2021年12月05日 13:34
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(Getty Images圖片)
內地房企資金壓力可望暫時紓緩。內媒報道，多家房企計劃近期啟動發行資產抵押證券(ABS)，其中萬科(02202)擬於近期發行7.77億元人民幣(下同)供應鏈ABS，並計劃於12月將2021年內供應鏈ABS額度發行完畢。另外，綠城中國(03900)及龍湖集團(00960)分別計劃於近期發行8至10億元供應鏈ABS；龍光集團(03380)計劃於12月發行6.65億元商業地產抵押證券(CMBS)，並計劃後續發行約5億元供應鏈ABS。中國海外(00688)及招商蛇口等房企也計劃於近期發行公司債券。
上月已傳出內地監管部門容許「優質」房企可以開始重新遞交ABS發行申請，以用於「借新還舊」緩解兌付壓力，助一眾陷入融資困境的房企有望暫時「回血」。
該類透過資產組合作為抵押擔保的證券，對房企而言是一種可以快速回籠資金的利器。房地產行業涉及的ABS，通常會把房企供應鏈上形成的應收帳款，或指定物業的未來收入等有穩定現金流預期的資產打包，然後向投資者發行，例如買樓尾款、物業費等，本質上都是債券，只是底層資產不同。