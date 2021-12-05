Apple明年推AR裝置　繼iPhone後另一金蛋？

虛擬實景(VR)及元宇宙成今年其中一個最熱門的話題，對VR界來說，明年可能是更熱鬧的一年，因為蘋果公司(Apple)將會推出相關裝置，可望成為公司未來十年發展潛力最大的產品。

有最強蘋果分析員之稱的天風證券郭明錤上月發表報告，指Apple將於2022年推出AR/VR穿戴裝置，而集團計劃十年內以AR/VR裝置取代iPhone，成為集團最重要產品的第一步，並預計該產品分為3個階段發展，2022年推出AR/VR頭戴式顯示器(頭顯)；2025年推AR眼鏡；2030至2040年推AR隱形眼鏡。

由於許多公司已經發布或即將發布一系列VR頭戴設備，Apple當然要急起直追。市場盛傳Apple的AR頭顯售價可能高達3,000美元(約2.34萬港元)左右，是目前已知的售價最高的消費級MR(AR與VR結合)設備，同時也是Apple有史以來最貴的穿戴裝置。

而微軟可能是迄今最成功的AR設備產，它的HoloLens 2頭戴設備重達1.25磅，起價3,500美元，主要面向商業客戶。而Meta(前稱Facebook)的Oculus Quest系列產品，利用虛擬現實和增強技術讓用家完全沉浸在虛擬世界中體驗遊戲，用戶數量已超過200萬人。

郭指出，Apple明年推出的MR頭戴設備，將採用運算能力與Mac同等級的處理器，並將配備兩個處理器。高端處理器的運算能力與Mac的M1系列相似，較低端處理器則負責與感應器運算相關。

郭認為，蘋果的MR頭戴裝置對感應器的運算能力顯著高於iPhone，而且能獨立運作擁有自己的生態，因此需要一個獨立的處理器。例如這款MR頭戴裝置至少需6至8個光學模塊持續同時運行來提供使用者圖像式穿透(video see-through)的AR服務，而iPhone同時運作的光學模塊最多3個且不需要持續運算。

至於Apple的AR眼鏡，郭預計最早將在2025年推出，目前還沒有原型機。該款AR眼鏡將提供光學透視的AR體驗，與MR頭顯相比更加輕便，更像是一款移動設備。另預測Apple將在 2030年後的某個時間推出隱形AR眼鏡，它將把電子產品從「可見計算」時代帶入「不可見計算」。

專攻空間計算的研究公司炮兵情報(ARtillery Intelligence)的分析師Mike Boland表示，頭戴式設備的市場規模仍然相對較小，年銷量在數千萬台左右，但眼鏡的市場規模每年為1,500億美元。如果說有誰能設計出相當時尚的“智能眼鏡”，實現HoloLens或谷歌眼鏡的眾多功能，那一定就是蘋果。