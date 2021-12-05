方星海：期貨法有望在2022年三讀後發布

由中國期貨業協會、深圳市地方金融監督管理局、深圳市期貨業協會共同主辦的2021年第17屆中國(深圳)國際期貨大會周日(5日)召開，主題是「賦能大宗商品科學定價促進實體經濟高質量發展」。

中國證監會副主席方星海在會上表示，要堅定信心推動期貨市場建設，服務實體經濟高質量發展。第一，以期貨立法為契機，進一步加強期貨市場法治建設；第二，加強市場建設，打造多元開放期貨衍生品市場體系；第三，繼續完善期貨中介機構體系。

方星海說，依法治市是期貨市場穩健發展的關鍵。今年以來，期貨行業基本法制定取得突破性進展，《期貨和衍生品法》(下稱《期貨法》)通過一讀和二讀，有望在2022年三讀後正式發布。

接下來，要以《期貨法》立法框架和原則為指導，推動完善部門規章、自律規則等制度體系，不斷夯實期貨市場法治建設基礎，提升依法治市能力和水平。要以《期貨法》的頒布為契機，加強對期貨市場服務實體企業的宣介，凝聚各方發展期貨市場的共識。

推進碳排放權、新能源金屬等期貨品種創新工作

目前內地期貨市場資金總量已突破1.2萬億元人民幣，較2020年底增長44.5%。今年1月至11月，場內期貨期權累計成交量、成交額分別達到69.19億手及536.46萬億元，按年分別增長28.61%及40.27%。從市場廣度和多元化程度來看，目前我國場內期貨期權品種達94個，生豬期貨、花生期貨、棕櫚油期權、原油期權在今年上市，主要產品的完整性進一步提高。